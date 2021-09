Škoda, opravdu velká škoda. Florbalisté České Lípy nesehráli na půdě pražských Bohemians špatný zápas. Doplatili však na vlastní vyloučení. Klokani špatnou disciplínu Severočechů tvrdě trestali.

David Derka - trenér florbalistů České Lípy. | Foto: Vít Černý

„Výsledek nás mrzí, je to škoda. Herně to nebylo tak špatné. Myslím si, že ve hře pět na pět jsme s domácími drželi krok. Bohužel jsme doplatili na vyloučení. Tři branky jsme dostali v oslabení, jednou to bylo při signalizovaném oslabení. Poslední gól jsme dostali do prázdné branky. Takže při nestandardním počtu hráčů na hřišti jsme dostali pět branek,“ smutně pravil David Derka, kouč České Lípy.