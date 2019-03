Severočeši nejprve zvítězili 3:1 (-18, -20, 28, -18), v odvetě ale Prosek posílený o bývalé extraligové a prvoligové hráče favorita potrápil a hosté vyhráli v pěti setech 2:3 (20, -19, 20, 22, -13).

„Musíme se naučit „slabšího“ soupeře porazit výraznějším rozdílem a sport si více užít. Chvílemi to vypadalo, že nás to vůbec nebaví a já vím, že tak to určitě není. Bohužel jsme si s takovýmto zápasem neuměli poradit,“ mrzel trenéra Jana Javůrka přístup některých hráčů.

„Jednoduše řečeno, po celý první zápas jsme si mohli držet pohodlný náskok a užívat si tak kombinační volejbal, ale vlastní nepřesností a zřejmě nedostatečnou motivací, což mě hodně mrzí, jsme si došli pro nepřesvědčivé vítězství 3:1,“ zkritizoval výkon svého týmu trenér Lokomotivy Javůrek.

Ani v druhém utkání ale zlepšení nepřišlo. „Udělali jsme několik změn na smeči a na bloku. Zápas po otočení nepříznivě se vyvíjejícího tie-breaku, kdy jsme prohrávali už 1:5, vyhráváme 3:2. Opět jsme ale nepředvedli soustředěný výkon.“