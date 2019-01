Česká Lípa /FOTOGALERIE/ - 1:1. Nejdřív těsná sobotní prohra, včera jasné vítězství. Florbalisté České Lípy o víkendu rozehráli semifinále play off první ligy proti pražskému týmu Start98.

Zatímco v sobotu domácím pět vstřelených branek k vítězství nestačilo, v neděli se Lípa radovala z výhry 5:1. Výkon domácích byl příslibem pro další zápasy v Praze. Českolipští byli v druhém duelu jasně lepší a o výhře rozhodli už v první třetině třemi góly. Oba zápasy sledovalo v českolipské sportovní hale přes 350 fanoušků.

1. zápas (sobota):

FBC BRZDY CZ Česká Lípa - FBC START98 5:6 (1:2,1:2, 3:2)

Skóre otevřel v páté minutě Tichý, slibný rozjezd Lípy však zastavila série třech vyloučení a dvě branky hostů v rozmezí šestnácti sekund. V přesné střelbě pokračovali hráči Startu i na začátku druhé třetiny a rychle se ujali vedení 4:1. Českolipští poté zabrali a díky Slanému dokázali snížit. Další slibné šance poté neproměnili Slaný, Mlejnek a Motejzík.

Závěrečná část přinesla přestřelku a přestože se domácím podařilo ještě třikrát skórovat, další dvě branky Startu rozhodly o výhře hostů.



Branky: 5. Milan Tichý, 29. Štěpán Slaný, 55. Radovan Vnuk, 55. Jakub Novák, 59. Štěpán Motejzík - 15. Tomáš Kiprov, 15. Matěj Štyler, 21. Vojtěch Šišma, 23. Ondřej Vavro, 45. Michal Pražák, 56. Petr Stejskal.

2. zápas (neděle):

FBC BRZDY CZ Česká Lípa - FBC Start98 5:1 ( 3:1, 0:0, 2:0)

Česká Lípa vlétla do zápasu mnohem lépe a od úvodu měla navrch. V osmé minutě přišel klíčový zlom zápasu, kdy se domácím podařilo vsítit tři branky během tří minut. V závěru první třetiny hosté sice snížili, jenomže na tento úspěch v následujících periodách nenavázali.

Ve druhé třetině díky semknutým obranám a mnoha zablokovaným střelám nepadla žádná branka.

Daniel Kroupa, který patřil k nejlepším hráčům na hřišti, našel zkraje třetí třetiny na středu hřiště volného Jakuba Karla, který ihned poté skóroval. A po několika minutách uprchl po pravé straně Jakub Jirsa, který následně předložil míček před branku, kam doběhl David Marhan, jenž následně trefil volné místo u tyče.

Branky: 9. David Marhan, 12. Radovan Vnuk, 12. Martin Jeřábek, 43. Jakub Karel, 46. David Marhan - 19. Petr Stejskal. Rozhodčí: Jakub Nábělek - Radek Štengl; vyloučení: 0:0; využití: 0:0; diváků: 367; zásahy brankářů: Ivan Ponomarev 21 - Karel Kotoun 23. Nejlepší hráči: David Marhan (Česká Lípa), Petr Stejskal (Start98).

Česká Lípa zaslouženě vyhrála a celá tato semifinálová série se stěhuje do Prahy, kde se další dva zápasy odehrají následující víkend.

Ohlasy

Víkendová utkání sledoval také Radek Gwuźdź, odchovanec českolipského florbalu a momentálně pevný pilíř obrany extraligové Mladé Boleslavi. „Vývoj této semifinálové série mě zatím ničím nepřekvapil," přiznal pro Českolipský deník tento sympatický bek. „Sobotní zápas byl vyrovnaný, dobré zákroky předváděl brankář Startu, jeho obránci před ním hráli dobře organizovaně a zablokovali velké množství střel. Naopak hra českolipské obrany se mi v nezdála příliš kompaktní. V neděli už to bylo ze strany Lípy zcela jiné. Hosté v podstatě nic nepředvedli a moc šancí neměli. Asi jim po sobotě došly síly."

Kondiční trenér českolipského mužstva Jaroslav Hochmut hráčům věří. „Příprava proběhla přesně tak, jak měla a je vidět, že závěry utkání máme výborné. Teď už si kluci musí hlavně věřit a bojovat hned od první minuty. To bude důležité. Víme ale, že Start98 je těžký soupeř, takže to bude ještě boj," myslí si kondiční kouč a na otázku, zda věří v postup České Lípy do finále, odpověděl: „Věřím, už jenom proto, že k utkáním přistupujeme profesionálně. Pořádáme společná předzápasová posezení, děláme rozbory na videu, máme skvělý kolektivní tým, kde je každý v něčem prospěšný a platný. Po zkušenostech z loňska to prostě už nepustíme!"

Radek Valenta, FBC