„Myslím si, že se hry obrovsky povedly. Počasí nám přálo až moc. Bylo to dost náročné pro ty, co sportovali venku na slunci,“ řekl místopředseda olympijského výboru Filip Šuman.

Novinkou na letošní olympiádě bylo sportovní lezení. „Bylo to pro mě jedním z vrcholů. Myslím si, že to byl výborný test na letní olympijské hry v Tokiu,“ podotkl Šuman. Mezi největší hvězdy letošní olympiády patřil plavecký mág Mikuláš Rudolf Cogan, který ze čtyř závodů vybojoval čtyři zlaté medaile. Triumf čtrnáctiletého plavce není ale dílem náhody.

Cogan už v roce 2017 vybojoval na domácím mistrovství 10 zlatých! S úspěchy je spjat i tlak na mladého sportovce z Prahy „Je to trochu stres. Jeden můj rekord už překonal Krischke a nevím, zda tento rok ještě nějaký vytvořím,“ prohlásil pro Českou televizi Cogan. I díky němu medailové pořadí suverénně ovládli olympionici z hlavního města.

ZA 7 MĚSÍCŮ PROBĚHNE ZIMNÍ OLYMPIÁDA

Nebude to ale dlouho trvat a dětští sportovci budou opět bojovat o medaile. Tentokrát na zimní olympiádě, která proběhne na začátku příštího roku v Karlovarském kraji, kde dětská olympiáda bude mít premiéru. „Karlovy Vary jsou předposledním krajem, který se pořádání ODM ještě nezhostil.



Bude to náročnější, co se týče vzdálenosti sportovišť, ale věřím, že to dobře dopadne, svěřil se na závěr Šuman. Zimní olympiáda bude v počtu účastníků výrazně menší než ta letní. Na letní zabojovalo o medaile téměř 4000 sportovců. Během zimní ODM 2020 se očekává přibližně 1750 účastníků.