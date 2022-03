Severočeši vedli už 5:2, domácí ale dokázali srovnat. Zápas ale rozsekl Dan Štěrba, který tak zaznamenal třetí vítěznou branku v řadě!

„Musím přiznat, že paradoxně se nám zase tak moc nedařilo. Můžeme být rádi, že jsme to ubojovali a třetí zápas vyhráli. Domácí hnali skvělí fanoušci, myslím si, že lepší tým nevyhrál,“ měl jasno Milan Tichý, českolipský florbalista.

Proč Lípa ztratila tříbrankové vedení? „Ve třetí třetině jsme hráli strašně ustrašeně a jenom si koledovali o to, aby Brno vyrovnalo. Rozhodují maličkosti. My jsme byli zase šťastnější o gól,“ usmál se Tichý, který vzápětí dodal: „Je to docela bláznivé, že všechny zápasy skončily stejným výsledkem a navíc je rozhodl jeden a ten samý hráč. Pro mě to je speciální série, jelikož mám na straně Brna hodně známých.

„Věděli jsme, že to bude těžké. Brno je doma ještě více kousavé. Bylo jasné, že tenhle zápas bude hrozně důležitý. Šli jsme do vedení, ale vlastní hloupostí se o něj připravili. Kluci přestali hrát florbal a jenom vyhazovali míčky. Díky fanouškům byla hlavně v poslední třetině super atmosféra,“ hodnotil utkání David Derka, kouč České Lípy.

Brno tak potřetí v řadě prohráli tím nejtěsnějším možným rozdílem. „Bylo to úplně stejné utkání, jako ty dvě v Lípě. Skóre se opět přelévalo ze strany na stranu, více toho štěstí měla zase Lípa. Nevím, čím to, že zahazujeme tolik šancí,“ klopil oči Lukáš Jalový, brněnský florbalista.

Jan Nizner, brněnský trenér, mohl v sestavě uvítat dva zkušeného navrátilce. „Přínos Sládečka a Kučery byl hodně znát. Dobré je, že do toho šli s čistou hlavou. Nám prostě chybělo štěstí,“ konstatoval.

V neděli to bylo opět vítězství o jednu branku. Tentokráte ale slavilo Brno, které tak uteklo hrobníkovi z lopaty.

Domácí začali skvěle a vedli 3:0. Hosté ale srovnali na 3:3, poté dokonce na 4:4. Na hřišti planuly emoce, domácím nebyl uznán gól. Brněnskou halu pak v 59. minutě rozveselil Vlach, který trefil výhru 5:4.

„Asi jsme si mysleli, že to máme v kapse. Počítali jsme s tím, že na nás Brno vletí. To se nestalo, domácí vsadili na pozornou obranu a to nám moc nesedělo. Ten vítězný gól Brna padl z brankoviště. To se nám nesmí stávat, tam to prostě musíme vyčistit,“ pravil českolipský Marek Dzierža.

„Zase to bylo vyrovnané,v téhle sérii to asi jinak ani nebude. Domácí si byli vědomi, že hrají o všechno. Nám asi chyběla větší pokora, na začátku jsme urazili florbalového Boha,“ zamyslel se David Derka.

Celá série play-down se stěhuje opět do České Lípy. Páté utkání se hraje v úterý od 20.30.

„Musíme se na to dobře připravit a šlapat od prvního buly. Je potřeba ukázat, že to prostě chceme. Věřím, že to zvládneme a budeme slavit záchranu,“ zdůraznil českolipský kouč.

„Naše výkony se zvedají, kluci si uvědomují, o co hrajeme. Ukázali jsme si, že Lípu můžeme porazit, oba týmy jsou hodně vyrovnané. Věřím, že v Lípě přidáme druhý bod,“ hlásí Lukáš Sládeček, hráč Brna.