David Derka má za sebou první rok ve funkci českolipského trenéra. Jaký byl? „Byl to samozřejmě zvláštní ročník. Byli jsme rádi, že se mohlo vůbec hrát. Já jsem pracoval z domova, dělal s dcerou domácí úkoly. Jít pak na trénink, nebo zápas bylo super,“ přiznal kouč florbalistů z České Lípy.

Desáté místo po základní části vám zaručuje klid. Není to na play-off, ale také se nemusíte bát o záchranu.

Před sezonou bych vám řekl, že je to asi málo. Na druhou stranu byl ten průběh sezony všelijaký. V jednu chvíli jsme měli devět zraněných hráčů. Ze začátku se nám nedařilo bodově, ve druhé části sezony to bylo lepší. Kdyby se hrálo ještě tak pět zápasů, tak bychom třeba to play-off dali. Ale to je jen kdyby. Musíme hlavně říct, že Lípa čtyři roky v řadě zachránila nejvyšší soutěž. Není to náhoda. Toho si hodně vážíme.

Byla to pro vás asi podivná sezona. Nejvyšší soutěž se přerušila, pak se rychle dohrávala. Chyběli diváci, naopak přibylo pravidelné testování.

Tenhle ročník nelze s ničím porovnávat. Sezona se přerušila, v lednu se pak hrálo snad jedenáct zápasů. Bylo to znát, speciálně u nás. Většina hráčů chodí do práce. Možnosti regenerace byly minimální. Proti vám třeba hráli vysokoškoláci. Přesto se to zvládlo. Byli jsme rádi, že jsme mohli pravidelně hrát a být mimo koronavirovou izolaci. Začal jsem pracovat z domova, s dcerou dělal domácí úkoly. Tréninky a zápasy přišly vhod. Člověk provětral hlavu a mohl si na chvilku odpočinout od aktuální situace.

Ten lednový program byl opravdu náročný, nechyběly nabité víkendy. Třeba v sobotu zápas ve Vinohradech, další den dlouhá cesta do Vítkovic.

Samozřejmě to bylo náročné. Ale pro soupeře to bylo defacto stejné. Co by ale za to daly jiné sporty. Náročné to bylo hlavně v tom, že chyběla ta regenerace. Bazény a sauny jsou zavřené. Některé kluby mají dobré zázemí přímo v šatně. My jsme tam měli alespoň kádě se studenou vodou. Kluci si mohli zaběhat, nebo zajezdit na kole. Ale zápasy jsou lepší, než tréninky. Nám ten lednový program pomohl zkvalitnit naše výkony. Kluci si zvykli na určité automatizmy a vše nám pak lépe fungovalo.

Překvapila vás nějak tabulka po základní části?

Osobně jsme chtěli mít o pár bodů více. Tak 33, nebo 35. Ale ani to by na play-off nestačilo. Vždy o první místo bojovaly čtyři týmy, pak další dva a o osmé místo zase bojovaly třeba čtyři celky. Teď si Mladá Boleslav a Vítkovice hrály svou vlastní soutěž. O třetí místo se pak rvalo pět mančaftů. Body tak musely brát týmům ze spodu tabulky. I proto nám 27 bodů stačilo na klidnou záchranu. Nejvíce mě asi překvapily Vinohrady, které toho letos moc neuhrály.

Vaše defenziva byla druhou nejhorší v soutěži. Proč jste dostávali tolik branek?

Je to trochu zkreslující. Víte, prostředí v České Lípě je hodně specifické. Máme tady parkety, řada týmů se s tím pere třeba celou třetinu. Míček má jiný odskok, než na gumě. Druhým faktorem byli diváci. Klidně dorazily i tři stovky, fanoušci byli vždy hnacím motorem. Dost branek jsme dostávali právě doma. Soupeř vás zlomil a bez diváků se někteří hráči nevyhecovali. S fanoušky v zádech by si to nedovolili. Bez lidí prostě chyběl ten morál bojovat za rozhodnutého stavu až do konce.

Výbornou sezonu měl útočník Radek Krajcigr. Třetí místo v kanadském bodování celé soutěže, to samé mezi střelci.

Radek ty góly potřebuje dávat. Na druhou stranu je škoda, že ho trochu brzdilo zranění. V pěti zápasech hrál s bolavou nohou. Kvůli tomu posbíral méně bodů. Je pravda, že nám sám vybojoval několik bodů. K Radkovi jsme dali Jardu Ekla a mladého Ondru Kopiče. Sedli si s obránci. Hodně jim pomohla ta lednová část. Radek dával hodně branek z protiútoků. Když se tahle lajna sehrála, dokázala přehrávat i nejlepší týmy a vytvářela si hromadu šancí. Radek mohl celé bodování i vyhrát, třeba v Ostravě zahodil několik velkých šancí.

Máte už nějaké informace o skladbě kádru na příští ročník?

To je otázka na hrajícího manažera Štěpána Slaného. Třeba právě Radkovi končí smlouva. Nemyslím si, že by měl někdo za každou cenu odcházet. V Lípě je příjemné prostředí, kluci dostávají hodně prostoru. To v jiných týmech mít nebudou. Nemám echo, že by měl někdo odejít. Naopak chceme dostat zpátky asi čtyři zraněné hráče. Pak naskočíme do letní přípravy a věřím, že další rok budeme zkušenější a lepší.

Mluvíte o letní přípravě. Máte už tedy volno?

Rádi bychom využili možnosti, že jsme profesionální sport. Takže si v rámci pravidelného testování chceme ještě zahrát. Samozřejmě si dáme určitou přestávku. Play-off je ale postavené tak, že se může hrát ještě v červnu. Takže si určitě půjdeme zahrát dřív, než v létě.

Vy budete pokračovat v roli trenéra?

Rád bych pokračoval a věřím, že to tak bude. Se Štěpánem se známe už docela dlouho. Mezi řečí jsme se tak nějak dohodli. Musíme si nastavit pravidla, aby se nám určité věci posunuly o něco dál.

V průběhu sezony jste si domluvili určitou spolupráci s prvoligovým Ústím nad Labem. Jaká byla?

Lípu s Ústím pojí hlavně rivalita. Kdyby byla standardní sezona, tak by ke spolupráci nedošlo. Doba nám ale nahrála. V listopadu jsme měli dost zraněných hráčů. Díky klukům z Ústí jsme mohli trénovat v dostatečném počtu. Pět hráčů s brankářem chodilo pravidelně trénovat a dostal nám určitou kvalitu. Co se týče zápasů, tak dobře fungoval Dan Semerád a Venca Vavruška. Za mě byla ta spolupráce v pohodě.

V brankovišti se vám točili Jan Dvořák a Lukáš Chyna. Odvedli dobrou práci?

Oba mají na čem pracovat. Jediná škoda je, že tu nemáme člověk, který tomu extra rozumí a mohl oba kluky dál rozvíjet. My jim něco říkáme, ukazujeme video. Honza s Lukášem se chtějí zlepšovat, ale trochu je brzdí limity z mládí. V důležitých momentech nás ale podrželi. Třeba Lukáš nám vychytal cennou výhru na Chodově. V Pardubicích šel místo Honzy Dvořáka na nájezd a chytil ho. Společně fungovali dobře. Oba jsou mladí, je potřeba, aby se dál rozvíjeli.