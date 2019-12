Česká Lípa je v poslední době z formy, po triumfu nad Spartou Praha ještě nevyhrála. Pardubice mají ovšem bilanci ještě horší, kromě úspěchu nad Českou Lípou zvládly jen jeden další duel a jsou s šesti body jasně poslední. Týmu chybí střelec a tápe i v brankovišti – gólmani nemají ani sedmdesátiprocentní úspěšnost zákroků. Lípa ale Východočechům sedí, z pěti superligových vzájemných bitev zvládli hned čtyři.

„Je to klíčový zápas, ve kterém se můžeme chytnout my i soupeř. Nebojíme se, že bychom to nezvládli. Nějaké věci jsme si u piva vyříkali, zlomíme to. Musíme body urvat týmovou hrou. Vracíme se k nám domů, kde musíme v posledním letošním utkání naplnit ambice a dostat se z menší krize,“ říká jasně hrající manažer českolipského týmu Štěpán Slaný.

Milovníci florbalu ale po pátku smutnit rozhodně nemusí, hned v neděli Českou Lípu čeká očekávané derby s Libercem. Na to poslední mají svěřenci trenérky Lenky Bartošové pozitivní vzpomínky, na konci září první vzájemný duel vyhráli 3:2. Také Liberec navíc v aktuální sezoně zrovna nezáří, s třinácti body je až na dvanáctém místě.

CHCE VÍTĚZNOU ROZLUČKU

Střetnutí s Pardubicemi bude specifické pro českolipského Milana Tichého. Nejproduktivnější obránce soutěže se totiž ještě před Vánocemi přesune do Mladé Boleslavi, místo něj pak na sever přijde Tomáš Novák. Tichého tak čeká domácí derniéra.

„Respektujeme, že Milan má vysoké ambice. Bojuje o místo v národním týmu a nechceme mu bránit v jeho cestě. Mladá Boleslav je pro něj ideálním místem, kde si může plnit svoje sny. Současně s tím je pro nás důležité, že získáváme Tomáše Nováka. Má bohaté zkušenosti, také je v širším kádru reprezentace, ale potřebuje trochu nakopnout a my mu v tom pomůžeme,“ přiblížil podrobnosti výměny Štěpán Slaný.

Páteční utkání s Pardubicemi startuje v českolipské hale v 19.00, vstup je zdarma. Nedělní derby v Liberci začíná v 18.00.