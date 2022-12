Ve druhém zápase začala Lokotka bídně, jasně prohrála první dva sety a byla na pokraji další porážky. Jenže… „Do třetí sady jsem úplně zpřeházel rozestavení a najednou jsme vyhráli. Čtvrtý set jsme jasně ovládli a světě div se, zvládli jsme i zkrácenou hru a nakonec vyhráli 3:2. Venkovní zápasy jsou z naší strany opravdu zajímavé,“ zasmál se Charousek.

Druhý den vyrazila Lípa do Sokolova, kde vybojovala dvě pohodlné výhry (3:1, 3:0). „První set byl naší klasikou, kdy jsme hráli špatně a Sokolov šel do vedení. Od té doby jsme se ale zlepšili a domácí vlastně už k ničemu nepustili. Zbylé sety byly jasně v naší režii,“ pochvaloval si. Lokomotiva má na čele druholigové tabulky dvanáctibodový náskok na Domažlice, které mají o dva zápasy méně. „Získali jsme osm bodů, bereme to. Máme nejvyšší cíle, ale ty venkovní zápasy jsou personálně strašné. Uvidíme, jak to bude vypadat dál. Je jasné, že každý se chce vytáhnout na tým, který je první. S tím prostě musíme počítat,“ uzavřel vše Charousek. V dalším kole hraje Lípa 10. prosince v Příbrami.