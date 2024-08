„Ženský tým je specifický. Holky musí chtít hrát, chtít vítězit v každém zápase a něco tomu i podřídit a obětovat. Hlavně věřím, že to holky bude bavit a vytvoří mezi sebou dobrou partu, což vidím už i na trénincích,“ řekl v rozhovoru pro klubový web.

Jak zatím probíhá příprava na sezónu?

S přípravou jsme začali již první týden v červenci kondičními testy, které nám po přípravě dají jasná čísla a zjistíme tudíž, jak byla příprava úspěšná. Té se aktuálně účastní pravidelně 10-13 holek. Ty, které nemohou přijít na trénink, plní individuální tréninky.

Jak zatím hodnotíte její průběh?

Holky se snaží, plní zadané tréninky, i když bych si přestavoval, že by jich mohlo chodit o trochu více.

Co čeká tým do začátku sezony?

V příštích čtrnácti dnech nás čekají dva přátelské duely. Nejprve to bude utkání v Semilech proti týmu ze Svitav, který zde má soustředění a nabídl nám možnost sehrát utkání. Další týden nás čeká Pražský celek Tigers Start98, který bude našim soupeřem i v první lize. Na první zářijový víkend je naplánované soustředění, kde v neděli sehrajeme přátelské utkání proti Roudnici nad Labem. A druhý zářijový víkend nás již čeká první dvojutkání v Českých Budějovicím s místní FA a SK Meťák.

Jaké jsou cíle a co od sezóny očekáváte?

Očekávání je na startu sezóny vždy velké, nicméně jsem realista a věřím, že je v našich silách umístit se po základní části do osmého místa a postoupit minimálně do druhého kola play-off. Ženský tým je specifický. Holky musí chtít hrát, chtít vítězit v každém zápase a něco tomu i podřídit a obětovat. Hlavně věřím, že to holky bude bavit a vytvoří mezi sebou dobrou partu, což vidím už i na trénincích. Pokud tohle všechno bude fungovat, můžeme dojít v play-off celkem vysoko.

Soupiska žen pro sezonu 2024/2025

Nikol Soukupová, Viktorie Ševrová, Ada Červinků, Alexandra Šípová, Nela Meďášová, Kateřina Sedláčková, Karolína Zikmundová, Aneta Slaná, Lucie Smrčková, Daniela Jandáčová, Michaela Mazurová, Petra Pavlíková, Šárka Minářová, Kateřina Boleslavová, Tereza Vítková, Martina Gembecová, Lucie Hrdá, Kateřina Hanzlíková, Blažena Menšíková, Adéla Měchurová, Barbora Hedánková, Anna Köhlerová, Markéta Cháberová, Lenka Ševčíková.

Zdroj: fbcceskalipa.cz