Ve Vítkovicích poslala kouli 14,21 metru daleko. V Březnu pak soutěžila mezi dospělými a znovu dosáhla na medaili. Čtyřkilová koule dolétla bezmála ke 14 metrům. V seniorské konkurenci obsadila třetí pozici. „Věděla jsem, že má šanci získat medaili,“ sdělila v rozhovoru Trčová.

V únoru jste vybojovala zlato na MČR juniorů a dorostu. Jaké máte vzpomínky na tuto akci?

Pro mě to bylo poslední mistrovství České republiky v juniorské kategorii. Celou akci jsem si hodně užila. Věděla jsem, že pokud se mi všechno povede podle představ, můžu hodit hodně daleko. Ani jeden hod jsem netrefila dobře, ale i tak jsem moc spokojená.

Čekala jste, že získáte zlatou medaili?

Tušila jsem, že mám velkou šanci, protože v tabulkách jsem vedla zhruba o metr. Z výhry mám velkou radost.

Následně jste v Ostravě mezi dospělými vybojovala bronz. Jaké to byly závody z vašeho pohledu?

Věděla jsem, že mám šanci získat medaili. Zároveň jsem si říkala, že to bude velký boj. Jsem ještě juniorka a byla skvělá zkušenost závodit mezi dospělými a získat v této konkurenci bronzovou medaili. Bylo fajn zazávodit si s českou špičkou.

Býváte před závody nervózní?

Rozhodně ano. Navíc mám vždy šest pokusů. Bývá těžké se kontrovat na každý jednotlivý pokus.

Jaké emoce prožíváte těsně před hodem?

Hlavně se snažím vnitřně uklidnit. Zrekapituluji si to, co mám udělat. Do kruhu se snažím jít s čistou hlavou.

Co vám sport vzal a dal?

Sport mi dal mnoho nových přátel. Hlavně si vážím toho, že člověk může sportovat. Na to, co mi sport vzal, je hrozně těžké odpovědět. Už mnohokrát jsem byla zraněná, takže jsem měla zdravotní problémy. Zároveň mi vzal spoustu osobního volna. Například, pokud jsou tři víkendy za sebou závody, tak se nepodívám domů, když trénuji jinde.

Vzpomínáte si na vaše první závody, jak jste dopadla?

Vybavuji si své první mistrovství České republiky. Dříve jsem vůbec nevěděla, že se taková akce pořádá. Byla jsem z toho celkově dost překvapená a myslím, že jsem se umístila na osmém místě.

Kdy jste si poprvé uvědomila, že vám jde hod koulí lépe než vašim vrstevnicím?

Takhle jsem nad tím nepřemýšlela. Neřekla bych, že mi to jde lépe. Každý sportovec má někdy horší a lepší období. Letos se mi daří a doufám, že to tak bude pokračovat.

Jak ovlivnila současná situace vaší sportovní kariéru?

Řekla bych, že skoro vůbec. Trénovala jsem v domácích podmínkách. Na druhou stranu, jako vrhači potřebujeme dost síly, ale fitness centra byla nějaký čas zavřená, takže to bylo trochu omezující.

Jak vypadaly vaše domácí tréninky?

Vrhala jsem kouli ze silnice na zahradu. Dále jsem posilovala s vlastní váhou a dělala další cvičení. V rámci možností jsem se v kondici udržovala doma, šlo to v pohodě.

Byly zrušeny některé akce, na které jste se připravovala?

V letošní sezóně jsem chtěla pokusit o splnění limitu pro účast na juniorském světovém šampionátu. Tato akce však byla kvůli pandemii koronaviru zrušena.

Jaké jsou vaše sportovní cíle?

Chtěla bych, aby mě atletika dál bavila. Příští rok se pokusím o limit pro účast na mistrovství světa juniorů. Bude to už ale těžší.

Jak jste se dostala k atletice?

Atletiku máme v rodině, věnovala se jí ségra, sestřenky a strýc byl trenérem, takže mě to tímto směrem táhlo od dětství.

Od začátku se věnujete vrhu koulí?

Vyzkoušela jsem toho víc, ale vrhačské disciplíny mi šly nejlépe.

Kde jste s atletikou začínala?

Začínala jsem zde v České Lípě. Mám tu perfektní podmínky i zázemí, chtěla bych v českolipském oddílu zůstat.

Pokud jste na závodech, máte čas se podívat po městě?

Záleží na tom, kdy závodím. Pokud závodím v sobotu odpoledne, tak nikam nechodím, raději odpočívám před závodem. Když závodím až v neděli, tak se v sobotu jdu projít, abych byla na čerstvém vzduchu.

Jaké vztahy máte s ostatními koulařkami, jste kamarádky?

Během závodu kamarádkami nejsme, každá chceme uspět a soustředíme se na to, abychom předvedly co nejlepší výkon. Mimo závody se spolu bavíme normálně.

Michaela Trčová - medailová umístění

*MČR 20018 dorost – 3. místo (13,13 m)

*MČR 2018 dorost – 1. místo (14,54 m)

*MČR 2019 junioři – 2. místo (13,41 m)

*MČR 2020 junioři – 1. místo (14,21 m)

* MČR 2020 senioři – 3. místo (13.91 m)