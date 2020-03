S organizováním si ví rady dobře, protože právě díky němu se několikrát v Tanvaldské kotlině pořádal oblíbený Autošťouch, na kterém se scházely stovky milovníků automobilového sportu. A že to byla podívaná, o tom není pochyb. „Teď se snažíme s kamarády vymyslet, čím konkrétně bychom mohli pomoct ostatním lidem. Hlavně se chceme zaměřit na starší lidi, aby nemuseli nikam chodit, dovezli bychom jim nákup a také jídlo. Můžou nám poslat esemesku nebo zavolat,“ řekl k nápadu Patrik.

Ten nyní pracuje v týmu Eurotaxi, kde k dobrému nápadu chtějí právě využít svůj vozový park. Potvrdila to za firmu Andrea Krčmáriková. „V naší druhé pobočce, kterou máme v Tanvaldě, už kolegové nápad zrealizovali a inspirovali nás. Když máme auta, chceme je využít. A chceme také oslovit Český červený kříž. Naším cílem jsou hlavně starší lidé, které není možné oslovit přes sociální sítě. A s tím by nám mohl třeba pomoct právě Červený kříž,“ popsala nápad Andrea.

Přes centrálu, na které pracuje právě Patrik Černý, si mohou lidé objednat základní nákup a tým Eurotaxi jim ho přiveze až do bytu. „Ideální by bylo, aby nám lidé napsali nákup do esemesky. A starší občané, kteří s mobilem zase až tak neumí, nám mohou samozřejmě zavolat. Všechno si poznamenáme, nakoupíme a dovezeme,“ popsal nabídku Patrik.

Na centrále budou přijímat objednávky až do patnácti hodin a během odpoledne zajistí dodání nákupu až domů. „Samozřejmě se můžeme dohodnout i na jiném čase, podle potřeb volajícího. Zájemci o naši službu nás najdou vždy na telefonním čísle 777 557 133,“ dodal.

Patrik Černý zdůraznil, že samozřejmě celý tým je připravený pomoct každému, kdo potřebuje nákup dopravit na požadovanou adresu, aniž by patřil do starší generace. A nabídku kolektivu Eurotaxi, ve kterém nyní pracuje, ještě doplnil.

„Pro ty, kdo nemají možnost si sehnat roušku, tak jsme schopní ji zajistit a dovézt za pořizovací cenu, bez jakéhokoli zisku,“ zdůraznil motocyklový závodník, který i ze sportu dobře ví, jak je důležité vědět, na koho se obrátit. Služba už by měla být v provozu.