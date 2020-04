Výkonný výbor Svazu futsalu ČR ukončil k 15. dubnu nejvyšší ligové soutěže, tedy VARTA futsal ligu a 2. ligu futsalu východ a západ. Vítězem tuzemské nejvyšší soutěže se stala dvě kola před dohráním základní části Chrudim. O předčasném zrušení ročníku 2019-2020 hlasovaly zástupci členských klubů. Deset z dvanácti oddílů se prostřednictvím e-mailového hlasování vyjádřilo pro ukončení sezóny s vyhlášením vítěze a sestupujících. „Myslím si, že v současné době je toto rozhodnutí správné. Někteří lidé si myslí, že sezóna 2019-2020 měla zůstat bez vyhlášení vítěze, to hodnotit nechci. Každopádně zdraví je na prvním místě a je nesmysl riskovat zdraví hráčů, fanoušků a dalších lidí,“ ohlédl se za rozhodnutím trenér A-týmu Démonů Česká Lípa Karel Kruliš.

Jeho svěřenci obsadili v konečné tabulce desáté místo. Dva horší týmy ze soutěže sestoupily, pád se týkal Vysokého Mýta a Hodonína. Futsalová nejvyšší soutěž v České Lípě zůstane, ale předsezónní očekávání Démonů naplněna nebyla. „Umístění v tabulce jsem si představoval jiné, měli jsme v plánu pohybovat se zhruba na šesté pozici, což se nám nepodařilo,“ povzdychl si Kruliš.

Podle rozpisu soutěže by Českolipští v posledních dvou zápasech narazili na Teplice a Chrudim. „Z mého pohledu bychom doma s Teplicemi mohli získat nějaké body, nicméně Teplice se dostávaly do dobré formy. Byl by to těžký zápas,“ přemítal nad utkáním, které mělo jeho tým čekat. Démony dělil od postupového místa do play-off jeden bod. „Všechno by to bylo na hraně a velmi vyrovnané. Pokud by se soutěž dohrávala, asi bychom se do nejlepší osmičky nedostali.“

SÉRIE PORÁŽEK

Klíčová pasáž, která výrazně ovlivnila sezónu, přišla od 10. října do 13. prosince. Během té doby Démoni prohráli šest ze sedmi zápasů. Z možných 21 bodů vybojovali jen 3. „Někteří naši hráči cestovali s reprezentací na Vojenské světové hry, které se konaly v čínském Wu-Chanu. Po jejich návratu jsme odehráli nepovedený zápas s Vysokým Mýtem a smolně podlehli Liberci. Pokud bychom tyto zápasy vyhráli, měli jsme ze sedmi zápasů tři výhry, takže bodově bychom byli někde jinde,“ ohlédl se Kruliš.

Hráči, kteří se vrátili ze zahraniční akce, nebyli zdravotně zcela v pořádku. Vojenské světové hry se konaly ve městě Wu-chan, které bylo později označeno jako místo, ze kterého se nový typ koronaviru a nemoc COVID-19 rozšířila do dalších částí světa. „Řekl bych, že se hráči setkali k tímto onemocněním už tehdy,“ sdělil překvapivou informaci Kruliš.

DLOUHÁ PAUZA

Poslední mistrovský zápas odehráli českolipští futsalisté 6. března, kdy na domácí půdě remizovali s Libercem 2:2. Další ligový mač je čeká až v září, kdy začne nový ročník. Démoni uplynulou sezónu společně zatím ještě neukončili. „Až se zvolní vládní nařízení, tak se všichni sejdeme a uspořádáme rozlučku se sezónou 2019-2020. Vyhodnotíme ji a řekneme si plán přípravy,“ odhaluje nadcházející klubové plány Kruliš.

Týmový cíl pro další ročník je prakticky totožný s tím, který byl vytyčen před skončenou sezónou. „Naším cílem je pohybovat se okolo šestého místa a dostat se do vyřazovacích bojů,“ řekl Kruliš a doplnil, že složení kádru se příliš měnit nebude. „Velké změny neplánujeme, tým bychom mohli doplnit o jednoho možná dva hráče.“

Příprava na ligovou sezónu by podle Kruliše mohla začít o něco dříve než v minulých letech. Pokud půjde vše podle plánu, tak první společné tréninky připraví na polovinu července.

Trenér Karel Kruliš spolu s prezidentem klubu Jiřím Šubrtem pravidelně komunikuje ohledně financí. „Myslím si, že přijde finanční krize a peníze ve sportu nebudou takové, jako byly dříve. Jestli všechno klapne, tak máme finance na další ročník české nejvyšší soutěže zajištěné. Pokud by recese trvala delší dobu, mohli bychom se dostat do problémů před ročníkem 2021-22. To ale hodně předbíhám. Uvidíme, jak bude situace vypadat,“ uzavřel Kruliš.