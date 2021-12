Pokud nedojde k radikálnímu zhoršení současné covidové pandemie, uskuteční se 19. ledna 2022 v kulturním domě Crystal vyhlášení tradiční ankety Sportovec Českolipska.

Barbora Znamenáčková při loňském vyhlášení ankety. | Foto: Vít Černý

Tato populární akce, která bude mít příští rok už 46. pokračování, dozná několika důležitých změn. Tou nejzásadnější je to, že už jí nebude pořádat původní agentura, ale na svá bedra si jí vzaly současné sportovní legendy Petra Chocová a Štěpán Slaný, které by ve spolupráci s městem Česká Lípa chtěly pozvednout její prestiž. „Anketa se postupně dostávala do strojového neosobního formátu, který více než samotné sportovce a jejich hodnotné sportovní výkony prezentoval partnery pořádající agentury… My bychom rádi vrátili anketu do lokálnějšího pojetí,“ podotýká zmiňovaný Štěpán Slaný.