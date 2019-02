Podle posledních statistik nepatrně ubývá lidí s úvěrem na krku, zvyšuje se ale objem peněz, který lidé bankám a nebankovních institucím dluží. To ukazuje na to, že si lidé půjčují stále více peněz, i to, že mnozí z nich splácejí jeden úvěr úvěrem jiným. V těchto případech na začátku vždy stojí neuvážené rozhodnutí půjčit si peníze a neznalost toho, kolik ono „půjčení peněz" bude stát.

Získat půjčku na českém trhu se spotřebitelskými úvěry může dnes kdokoli. Zatímco u bank jsou klienti prověřováni, zda budou schopni půjčku splatit, u nebankovních institucí nejsou prověřováni nijak. A to i přesto, že právě u těchto firem žádají o úvěr lidé již zadlužení, anebo lidé s nízkými příjmy. Navazujícím problémem je, že právě ti, kteří mají do kapsy nejhlouběji, zaplatí za úvěr nejvíce. Jenomže takovým lidem banka peníze nepůjčí.

„Dnes není nic špatného na tom sjednat si na něco úvěr. Je ale potřeba si vždy přesně zjistit, kolik za úvěr přeplatím a to se vším všudy. A teprve pak si zvolit půjčku, která mě vyjde nejlevněji. Rozdíly v nabídce jsou obrovské a to jak mezi jednotlivými bankami, tak i nebankovními institucemi," říká provozovatel online srovnávače cen finančních produktů a energií Zbyněk Laisek.

Porovnání si nákladů na úvěr by podle něj mělo být vůbec prvním krokem každého, kdo si chce nějaký úvěr vzít. Zejména u mnohých takzvaně neseriózních nebankovních institucí jsou náklady na poskytnutí úvěru tak vysoké, že zavání lichvou. Tyto instituce de facto tvoří lichvářský sektor. Například dnes již docela běžné půjčky do výplaty jsou natolik nevýhodné, že klienty mohou velice snadno zavést do dluhové spíraly.

„Pokud si klient půjčí třeba dva tisíce korun na 15 dní například přes portál půjčka do výplaty, tak zpátky zaplatí nejen 2 360 korun, ale i jednorázový poplatek ve výši 360 korun. Úroková sazba tak u této půjčky činí 438 procent. A vezmeme-li celkovou roční procentní sazbu nákladů, RPSN, tak se u těchto půjček dostaneme i na 5 000 procent," vysvětluje Laisek.

I z toho důvodu by člověk měl k úvěrům přistupovat vždy obezřetně a s maximální ostražitostí. Neměl by se nechat zmást líbivými reklamami nebo snadností sjednání si úvěru přes internet. Snadný přístup k úvěrům prostřednictvím internetu v kombinaci s vysokými náklady na sjednání půjčky u neseriózních nebankovních institucí totiž mnohdy hraničí s takzvaným predátorským úvěrováním.

„Našim klientům proto vždy doporučujeme, aby nedali na žádné snadné klikání na půjčky na internetu, ale nejdříve si na našem online porovnávači cen našli takový úvěr, za který zaplatí nejméně. A to už i kvůli tomu, že víme, že někdy to bez úvěru nejde, protože podle průzkumů se do situace, kdy člověk není schopen splácet své běžné platby, a proto si na ně peníze půjčí, dostal během svého života každý pátý Čech," říká Laisek.

Nejvíce za úvěry přitom paradoxně platí lidé, kteří mají nejméně peněz. Obracejí se na nebankovní instituce, protože banky je odmítají. Mohou mít záznam v registru dlužníků, mají nízké příjmy, anebo nemohou své příjmy dostatečně prokázat. Za úvěr tak ale zaplatí více než u banky. I v tomto případě je však na místě si nejdříve najít úvěr od takové nebankovní instituce, který nestojí majlant.

„Velmi zrádné jsou v tomto ohledu i všelijaké bonusy, které my na online srovnávači cen také velmi ostře sledujeme, protože i když se zdají být pouhým doplňkem jak u bank, tak u nebankovních institucí, ve skutečnosti mohou v případě, že se klient opozdí třeba i jen o den s jedinou splátkou, celý úvěr významně prodražit," tvrdí Laisek.

Jedním z nejčastějších bonusů je přitom takzvaný bonus za věrnost, za řádné splácení. Jednou jsou to peníze na ruku, jindy je to odpuštění určitého počtu měsíčních splátek. Tento bonus ale provází jedna podmínka, totiž že klient bance bude za všech okolností platit, jak má, jinak mu naopak náklady na úvěr stoupnou. Bonus klient obvykle získává ihned při sjednání úvěru nebo na konci splácení, někdy je nabízen i formou průběžné slevy na úrokové sazbě. Ze zkušeností klientů Porovnej24 vyplývá, že nejzrádnější jsou ty bonusy, které se váží ke konci splácení úvěru, protože za dobu jeho trvání se může stát cokoli. Člověku třeba vypadne příjem a opozdí se splátkou. Banka mu bonus sebere, čímž se výrazně změní podmínky nastavení jeho úvěru. Například klient, který uzavřel spotřebitelský úvěr s bonusem za devítiprocentní roční úrok, v momentě, kdy o bonus kvůli opožděné platbě přijde, za stejný úvěr náhle platí dvanáct procent ročního úroku. A to po dobu i několika let, než úvěr splatí.

„Pro takového klienta by bylo mnohem výhodnější sjednat si už na začátku úvěr bez bonusu v jiné bance, který byl sice o jedno procento dražší, než ten s bonusem, ale zase třeba o dvě procenta levnější, než ten, který si vzal, ale u něhož přišel o bonus," vysvětluje Laisek s tím, že před každým sjednáním si úvěru je proto si potřeba důkladně prostudovat jeho parametry a srovnat si nabídku jak u jednotlivých bank, tak nebankovních institucí.

Podle něj před každou půjčkou musí člověk uvážit, jestli věc, na kterou si půjčuje, opravdu potřebuje. Dále si u úvěrů pečlivě zjistiti celkové roční náklady (RPSN) a celkový přeplatek na půjčce. A následně si porovnat ceny u jednotlivých úvěrů. Vždy je však potřeba srovnávat půjčky se stejnou dobou splácení.