Kemp Krásná Morava otevřel nový provozovatel koncem dubna, jakmile to epidemická situace a aktuální nařízení umožnila.

„Majitel areálu si nás vybral z několika uchazečů, kteří měli o pronájem zájem. Už šestým rokem v kempu nabízíme různé sportovní a outdoorové aktivity. Pořádáme programy pro mateřské a základní školy, firmy i obce a v zimě organizujeme lyžařské kurzy pro mateřské školy v nedalekých Hlubočkách. Naším cílem je, aby kemp využívaly hlavně rodiny s dětmi a našli si sem cestu také Olomoučané. Mnozí místní občané nám říkají, že o existenci kempu dosud nevěděli,“ popsal provozovatel Tomáš Chytil.

Rušení nočního klidu

V posledních letech se stávalo, že v areálu Krásná Morava probíhaly koncerty a další akce až do časných ranních hodin a hosté i lidé z okolí si stěžovali na rušení nočního klidu. K podobným situacím už by podle něj během letošních prázdnin docházet nemělo.

„Rádi bychom uspořádali nějaké akce pro děti i koncerty, ale vždy budou končit v deset hodin večer. Všichni sem jezdí na dovolenou, za klidem a odpočinkem. Proto se snažíme noční klid dodržovat, aby se mohli dobře vyspat i lidé ve stanech,“ ujistil provozovatel.

Kromě tuzemských hostů do kempu v těchto dnech míří také turisté ze zahraničí, například z Rakouska, Německa a Švýcarska. Většina využívá možnost online rezervací, někteří zvolí nocleh v Olomouci náhodně, když projíždějí okolo. Během prázdninových měsíců v kempu probíhá také příměstský tábor, stále nabízí několik volných míst.

Výstavba nových chatek

„Pořád pracujeme na různých vylepšeních areálu. Natíráme stoly a lavice, upravujeme terén, pravidelně sečeme trávníky, budujeme novou houpačku a na sociálních zařízeních přibude přebalovací pult a dětské stoličky. Rádi bychom také rozšířili trampolínové centrum a přidali nové herní prvky. Snažíme se mít všechno upravené, čisté a bezpečné a mít milou obsluhu. Reagujeme na recenze i podněty našich návštěvníků. Chceme, aby u nás byli spokojeni,“ dodal Chytil.

V příštím roce by v kempu měla vzniknout společná kuchyňka. Využívali by ji lidé, kteří nocují ve stanech. V plánech do budoucna je také výstavba pěti až deseti nových chatek, aby v areálu mohli přenocovat hosté, kteří si na řízení karavanu netroufnou. Upravena bude také plocha pro parkování karavanů, každý obytný vůz bude mít vyhrazený svůj prostor. Aktuálně se do kempu Krásná Morava vejde až pět desítek karavanů a až stovka stanů všech velikostí.