Kinaři se proto potácejí nad existenční propastí. Někteří už to vzdali a definitivně zavřeli. Ti, kteří do svého byznysu investovali nemalé prostředky teprve nedávno, pevně doufají, že krizi přežijí a jednoho dne otevřou. K podnikatelům, kteří stále ještě neztratili poslední naději patří bratři Pavel a Vojtěch Volfovi. V Kladně na Sítné provozují vyhlášené Kino Hutník od roku 1998.

Přestože bratrská dvojice nevydělala od léta, kdy omezení na chvíli rozvolnila, jedinou korunu, nájem, energie i úvěry platit musí. Jako jiní úspěšní podnikatelé by za normálních okolností sáhli do vlastní kapsy, ale i tyto fondy už jsou aktuálně vyčerpané.

„Právě proto, že se nám před covidem poměrně dařilo, rozhodli jsme se pro vybudování dalšího promítacího 3D sálu s menší kapacitou. Ten jsme těsně před zavřením kin dokončili, a to nás pochopitelně finančně vyčerpalo. Místo, aby druhý sál začal vydělávat, nic takového se nekoná,“ posteskl si mladší z dvojice Pavel Volf.

Pro vybudování menšího multifunkčního sálu se rozhodli proto, aby nabídka jediného kladenského kina byla komplexnější. V menším sále se mohou promítat jak filmy pro náročnějšího diváka, tak pořádat přednášky i semináře.

„V době, kdy kino vydělávalo jsme postupně investovali a získali na nový sál dotaci z ministerstva kultury z Fondu kinematografie. Celkem nás jeho vytvoření stálo okolo 3,5 milionu korun. Že udeří covid, nikdo nečekal. Investované peníze nám teď pochopitelně nyní v krizi schází,“ vysvětlil kinař.

Jediné, na co mohou nyní čekat, je, až kina znovu otevřou. „Rozhodně ale chceme, aby se tak stalo až za nějakých rozumných podmínek. Alternativa, že do kina budou smět pouze diváci s negativním testem na covid, je podle mě nesmyslná. Už vidím návštěvníka, který si poběží nechat na vlastní náklady test a dále bude čekat na výsledek, aby mohl do kina. To je naprostá utopie,“ dodává Volf.

Stejně jako další se i bratři Volfové nyní upínají spíše ke smysluplnosti očkování. „Na to nyní sázíme ze všeho nejvíce. Že se společnost proočkuje a tohle šílenství jednou pomine. Raději si počkáme do léta nebo ještě déle. Špatně se to říká, ale nic jiného nám nezbude,“ dodal.

Přestože i bratři Volfové dokáží dosáhnout pro pětici zaměstnanců na státní podporu z programu Antivirus, pokud včas neodvedou potřebné dávky státu, sankce je ani v této době neminou.

„To už se nám bohužel stalo. Odvody musíte provést včas bez ohledu na to, jestli nějaké finance v danou chvíli máte či nikoli. Připadá mi, že nikdo ve státním aparátu nepřemýšlí nad tím, že máte skutečně zavřeno a příjmy nemáte nebývale dlouhou dobu. I když jsme v létě promítali, tržby byly minimální. V tu chvíli ale náhrady žádné nedostanete a rezervu si nemáte z čeho vytvořit, vysvětluje Pavel Volf s tím, že bez úpravy zákona se nedostatky neodstraní. „Pomoc je účinná pouze, když je okamžitá. Navíc stále něco před sebou tlačíte. Jak jsem již řekl, neplatíte pouze mzdy zaměstnanců,“ dodal Volf.

Jelikož kina poskytují i doplňkové služby, jako je občerstvení, i zde počítají kinaři ztráty. Potraviny podléhají rychlé zkáze. „V našem případě to nejsou nijak závratné částky, ale to, co vyhodíme, musíme příště nakoupit, “ řekl Volf.

Více než cokoli jiného, by si přesto ze všeho nejvíce přáli promítat, ale skutečně není co. Novinky, které byly už se odehrály a další producenti neuvolní. „Na jaře jsme se spojili s Asociací kin a promítali lidem on-line. Další už nám ale nikdo neposkytne. Například některé filmy, které měly být promítány v březnu uplynulého roku si promítají v rámci svých smluvních vztahů společnosti HBO a Netflix a pro nás nic nezbývá. Největší trháky producenti do oběhu nedají a čekají, že na tom prostřednictvím kin pochopitelně jednou vydělají,“ dodal.

Nucenou pauzu přesto v Kině Hutník využívají i v těchto dnech ke zvelebení kulturního zařízení. Aktuálně malují a dokončují bezbariérové toalety pro invalidy. „Kromě toho se snažíme sledovat vypisování různých grantů, kde bychom například mohli také získat nějakou podporu. A až dostaneme pokyn k otevření, musí už být hotový měsíční program kina. Ten také neuděláte ze dne na den,“ uzavřel Pavel Volf.