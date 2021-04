Slovácká Fruta se specializuje na výrobu a prodej sterilovaných a chlazených hotových výrobků na bázi zeleniny a masa. Závod v současnosti vyrábí například masové paštiky, sterilovanou zeleninu a kojenecké výživy se zeleninou a masem. Ze zdejších výrobních linek však odcházejí také stále oblíbenější chlazená hotová jídla, jako například svíčková a rajská omáčka nebo hovězí guláš.

Lepší výrobky a obaly

Společnost Slovácká Fruta, a. s. v rámci projektu Programu rozvoje venkova vyvinula, inovovala a optimalizovala své výrobní postupy týkající se masných výrobků prodávaných ve skleněných a plastových obalech. Náklady na tento záměr dosáhly necelých 26 milionů korun a pomoc z unijních fondů činila skoro polovinu.

Výrazné investice mířily do nových technologií a rovněž stavebních úprav v provozech a nakonec vedly k tomu, že zákazníci dostávají z Fruty úplně nové výrobky. Jejich receptury a technologické postupy byly nastaveny tak, aby šlo o kvalitní, bezpečné a samozřejmě i chutné masné pochoutky. „Takovými produkty jsou prémiové paštiky, které jsou baleny jak do skleněných obalů, tak do plastových obalových materiálů,“ řekl Milan Linka z Orkla Foods Česko a Slovensko.

K tomu, jak nové paštiky vznikají, Milan Linka vysvětluje: „Technologický procespři výrobě těchto nových výrobků byl nastaven tak, že k vytvoření textury produktů je využito pomalého a citlivého tepelného ošetření surovin.“ Výhodou inovovaného postupu je, že bílkoviny se mění velmi pozvolna, což minimálně mění jejich chuťové a výživové vlastnosti. Paštiky vyrobené tímto postupem by se tak měly vyrovnat těm, které si doma vyrábějí hospodyňky či v restauracích špičkoví šéfkuchaři.

Nejen paštiky jsou dnes bezpečnější

Nové technologické postupy přitom také pomohly vylepšit výrobu a usnadnit práci zdejším zaměstnancům. V prvním korku šlo o zlepšení postupů tepelné přípravy surovin ze kterých paštiky vznikají. V dalším kroku pak již popsanou úpravu jejich tepelného opracování. To vše nakonec ve Frutě umožnilo nejen změnit, ale i zkrátit celý technologický proces.

Stavebních úpravy a instalace nových zařízení zase usnadnily práci zdejším zaměstnancům. Dnes tak prakticky nehrozí kontaminace hotových výrobků vinou pracovníků nebo chyb ve výrobních procesech. Tím se samozřejmě snížila potenciálního zdravotního rizika spojenéhos konzumací kontaminovaných produktů.

„Nové produkty se vyrábějí postupem řízené sterilace,“ uvedl Milan Linka. Hotové paštiky se takto upravují podle požadavků jednotlivých trhů, které jsou rozdílné. Řízená sterilizace zaručuje to, že jsou zdravotně nezávadné výrobky, ale také jejich obaly.

Ani zde ovšem lepší péče o prémiové paštiky nekončí. „Navazují nové technologické postupy vykládky a manipulace se zbožím,“ dodal Linka. Díky tomuto projektu bylo sníženo riziko poškození při převozu ve skladech i jejich odvozu z Fruty. Benefitem pro zaměstnance v tomto provozu je rychlejší a snadnější práce s finálními produkty.

Dlouhá historie

Historie Slovácké Fruty sahá do roku 1905, kdy tehdejší majitel Antonín Horsák zahájil výrobu octa a sodové vody. Po znárodnění v roce 1948 byla firma zahrnuta do národního podniku Valašsko – slovácké pálenice a konzervárny, který byl později přejmenován.

Státní podnik Slovácká Fruta vznikl v roce 1991 rozpadem Slováckých konzerváren Uherské Hradiště. Od roku 1993 jde o akciovou společnost. Stoprocentním vlastníkem akcií Slovácké Fruty se stala společnost Hamé. Firma exportuje do 40 zemí, mezi její nejznámější značky patří Májka, Znojmia nebo Otma.

Od roku 2016 je vlastníkem Hamé norská společnost Orkla, která je od roku 2013 také majitelem firmy Vitana. Na začátku letošního října Orkla oznámila, že se Hamé a Vitana spojí do firmy Orkla Foods Česko a Slovensko.

