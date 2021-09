Téměř čtvrtina podnikatelů postižených pandemií musela změnit nabízené služby nebo produkty. Celkem devět procent podnikatelů už teď ví, že letos nebude zvyšovat platy zaměstnancům a dvě procenta jich musela část dokonce propustit.

Skončit s podnikáním muselo podle průzkumu dvanáct procent dotazovaných a šest procent se naopak díky pandemii dařilo lépe. Třetiny podnikatelů se omezení nijak nedotkla.

„I přes pomoc, kterou jsme našim klientům nabídli například formou odložení splátek úvěrů či změnou struktury stávajících úvěrů, jsme se i my setkali se skutečností, kdy klient musel svou obchodní činnost ukončit,“ komentuje situaci Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank, a dodává: „Nicméně, jak to bývá, nic není černobílé a naopak někteří podnikatelé dokázali situaci využít na maximum a rozšířit své portfolio produktů či služeb a přijít s inovacemi, které by jinak nevznikly nebo by jejich vývoj trval delší čas.“

Podnikatelé mohli v průběhu pandemie využít nejrůznější bonusy a kompenzace ze strany státu. Přestože nárok na některou z dotací mělo až 45 procent podnikatelů, pouze polovina z nich se dokázala v problematice zorientovat.