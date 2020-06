Českolipský azylový dům pro rodiče s dětmi nabízí ubytování, sociálně právní poradenství i podporu při řešení složitých životních situací. Nyní chce zlepšit své fungování a snížit náklady na provoz nákupem nového osvětlení. Právě probíhá finálové hlasování jarní části programu ČSOB Pomáhá regionům, který podporuje veřejně prospěšné projekty ve všech českých krajích.

Pomozte rozsvítit azylový dům v České Lípě | Foto: archiv ČSOB

ČSOB za 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojuje do rozhodování veřejnost.