Již rok svět čelí pandemii covidu 19. Jak dopadla na fungování centra?

Změnilo se téměř vše. Museli jsme přes neustále zákazy měnit kompletně režim fungování centra. Snažíme se poskytovat maximálně kvalitní péči, suplovat rodinné příslušníky, protože jednoduše oni byli tím, kdo nemohl svoje blízké vidět, tak často, jak chtěli a jak dříve mohli.

Alzheimercentrum Česká LípaZdroj: se souhlasem Alzheimercentra Česká LípaMuseli jsme výrazně omezit vycházky a pobyt mimo centrum právě s ohledem na bezpečnost a zdraví našich klientů. To chybělo všem, ale na druhou stranu jsme zase mohli rozvíjet akce uvnitř, i když vzhledem k omezení počtu klientů na aktivitách, který se neustále měnilo to bylo náročné. Více se do aktivit zapojili i ostatní zaměstnanci - nejen aktivizační pracovníci. Četlo se, vzpomínalo a i sportovalo, byť uvnitř centra, např. jsme více využívali rotoped, kuželky, papírové koule na namalovaného sněhuláka. Museli jsme se přizpůsobit všem okolnostem, což se dařilo.

Je něco, co jste zjistili, že je možné dělat jinak oproti běžnému stavu?

Uvědomili jsme si, že musíme s našimi klienty o všem více hovořit tak, aby byli schopni některé věci správně pochopit. My jsme se vlastně stali jejich rodinou, která je s nimi v každé době. Cílem je, aby nepocítili tíhu situace kolem. Stali jsme se tedy jejich velkou „náhradní“ rodinou a parťákem pro každou situaci.

Jsou nějaké věci ve způsobu Vaší práce, která využijete při návratu do „normálního období?

Začali jsme ještě více a naprosto otevřeně komunikovat směrem k rodinám. Bez toho by to nyní nešlo. Rodiny nyní do detailu pochopily, co vše naše práce nejen s klienty obnáší. Otevřenost, vstřícnost, informovanost a přátelský přístup – to jsou všechny atributy, které naší práci provází a provázet budou i v budoucnu.

Je to samozřejmě náročná práce, protože poskytujeme zdravotní a sociální služby na nejvyšší možné úrovni, a to 24 hodin denně, po 7 dnů v týdnu, tedy nepřetržitě. Našim klientům tak vytváříme nový domov a každodenní život prožíváme prakticky společně.

Na Alzheimerovu chorobu ale zatím neexistuje žádný lék…

To máte pravdu., ale její průběh lze podáváním vhodně zvolených medikamentů v některých případech alespoň zpomalit. Alzheimerova choroba narušuje postupně části mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí tedy myšlení, paměť a úsudek. Rychlost, kterou nemoc postupuje, je u každého takto nemocného člověka individuální a nemocný má postupně stále větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončováním myšlenek a je dezorientovaný. Jen v České republice je kolem 170 tisíc lidí, kteří touto nemocí trpí. Jejich počet se pak bude podle prognóz dále zvyšovat. V roce 2050 má být jejich počet u nás již podle odhadů dvojnásobný.

V našem centru poskytujeme péči osobám s Alzheimerovou chorobou, či jiným typem demenci. Máme zde odborně proškolený personál, který je nápomocen se vším, co již náš klient není schopen zvládnout bez pomoci druhé osoby. Velký důraz je dáván na aktivizační činnosti, které se opírají o individuální plán péče daného klienta. Bylo zjištěno, že při Alzheimerově chorobě dochází ke ztrátě krátkodobé paměti, ale na druhé straně může rozvíjet kreativitu. Osoby mnohdy začnou rozvíjet nějakou uměleckou činnost, kterou dříve nedělali.