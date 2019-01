Teplice, Severní Čechy - Poprvé po 24 letech získají města a obce plnou kontrolu nad vodárenstvím v regionu.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Iva Janoušková

Zástupci měst a obcí odhlasovali odkup 50,1 procent akcií společnosti SčVK od francouzské společnosti Veolia. Pro tuto variantu hlasovalo celkem 164 měst a obcí z 224 přítomných. Jen 10 akcionářů (4,17 %) bylo proti. 47 měst a obcí (38,49 %) bylo znejistěno a zdrželo se hlasování.

"Akcionáři získají prostředky v řádech stovek milionů korun, které by jinak na dividendách putovaly ještě dva roky do Francie," říká předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

„Je to naprosto zásadní krok, kterým získají obce vodu zpět pod svou kontrolu prostřednictvím SVS," říká starosta Benešova nad Ploučnicí Filip Ušák s tím, že v posledních dnech a týdnech byla spuštěna neuvěřitelná míra hysterie a nátlaku, která měla za cíl toto zablokovat. „Že jsme tuto variantu schválili považuji za velký úspěch. SVS bude mít více peněz na opravu s obnovou infrastruktury, či bude snadnější získávat evropské dotace," dodává Ušák.

„Úplně bych neměl přehnaný optimismus," řekl Deníku náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol, který se za Most srazu akcionářů zúčastnil. Podle něj je záměr bezpochyby správný, ale vadí mu podivný způsob prosazování a prezentace odkupu akcií od společnosti Veolia.

Společnost SVS podle něj svým akcionářům prakticky odmítla předložit dostatek podkladů pro relevantní rozhodnutí o správnosti a výhodnosti transakce. Stalo se tak pouze pod hrozbami mlčenlivosti o obchodních tajemstvích. „Paradoxně je na dnešní valné hromadě SVS sama porušila, když předložila akcionářům těsně před hlasováním veřejně alespoň finanční rozsah jednotlivých projednávaných variant," dodal Hrvol.

„Zvítězila rozumná varianta, a to že SČVk bude pod vlivem SVS. Považuji to za úspěch," říká teplický primátor Jaroslav Kubera. Konkrétně pro Teplice to podle něj nemá vliv, ale pro obce obecně to je dobrá zpráva. „Bude víc peněz na opravy,"dodal Kubera.

ČTYŘLETÉ ÚSILÍ

„Akcionáři SVS svými hlasy potvrdili naše společné čtyřleté úsilí, jímž bylo dostat vodu a s ní spojené provozování v severočeském regionu opět pod plnou kontrolu měst a obcí. Schválená strategie nám umožní ukončit bez sankcí provozní smlouvu se společností Veolia již v roce 2018, tedy o dva roky dříve, než bylo původně plánováno. A to bez jakýchkoli negativních dopadů na kvalitu poskytovaných služeb nebo ekonomiku firmy," hodnotí výsledek klíčového hlasování valné hromady společnosti generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Akcionáři společnosti schválili projekt „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020" a odkoupení podílu 50,1 % ve společnosti SčVK, která zajišťuje provoz vodárenské infrastruktury a ve které má nyní podíl 49,1 % právě SVS.

Akcionáři pověřili představenstvo SVS, aby posoudilo i variantu výstavby nové provozní společnosti na „zelené louce". "Ta se ale ukázala jako nejméně výhodná. Nákladově vyšla varianta budování nové provozní společnosti jako nejdražší, odborné expertizy navíc jasně ukázaly, že by byla spojena i s řadou značných rizik, kdy by byla ohrožena kontinuita fungování vodárenské infrastruktury v severočeském regionu," vysvětluje Tomáš Indra.

NOVÝ MODEL FUNGOVÁNÍ

Řadu výhod naopak podle něj přináší schválený nový model fungování. Tou zásadní podle vedení SVS je, že vlastník infrastruktury je zároveň vlastníkem provozovatele, tj. vybírá i rozděluje peníze z vodného a stočného.

„Města a obce navíc samy rozhodují o tom, kolik prostředků půjde do obnovy a kolik na servisní služby, SVS také dostane pod přímou kontrolu specializované know-how a outsourcované služby, které až doposud nemohla přímo ovlivňovat. Velice důležitá je samozřejmě i kontinuita smluv s odběrateli a udržení stávajících profesionálních zaměstnanců," dodává Indra.

Společnost Veolia vnímá rozhodnutí akcionářů SVS pozitivně. "Na rozvoji vodárenství v regionu jsme společně pracovali od poloviny roku 1999 a troufám si říci, že úspěšně. Na velmi vysokou úroveň se nám podařilo posunout nejen kvalitu vody a infrastruktury i efektivitu provozu, ale také komfort zákaznických služeb. A to především díky know-how a technologiím, které jsme jako společnost do regionu přinesli. Právě tuto expertizu a servisní služby bychom měli v regionu zajišťovat i v budoucnu," hodnotí rozhodnutí společnosti SVS Martin Bernard, ředitel společnosti Veolia ČR s tím, že přesnou podobu další spolupráce určí jednání, která by měla začít v nejbližší budoucnosti.