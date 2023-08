Přes pět desítek lidí včetně sedmi dětí a pěti domácích mazlíčků muselo ve středu 9. srpna opustit panelový domu na českolipském sídlišti Špičák kvůli požáru, který způsobil silné zakouření společných prostor.

Potkan nalezený v rozvodné skříni. | Foto: KŘP LK

Na něj upozornila obyvatelka šestého patra dotyčného paneláku v Dlouhé ulici, která mířila ráno do práce. Jelikož už v tu dobu nefungoval výtah, šla po schodech a už ve druhém patře ucítila kouř a začal se na ni valit dým. V přízemí pak už šlehaly plameny z elektroinstalace v rozvodné skříni, a proto okamžitě vytočila tísňovou linku 150.

„Hned potom začala bouchat na sousedy, aby je na nebezpečí upozornila, ale v tuhle časnou ranní hodinu na ní nikdo z nich nereagoval. Naštěstí na místo brzy dorazily naše hlídky a hned po nich hasičský záchranný sbor, kterému se podařilo plameny uhasit v poměrně krátké době,“ popsala případ krajská mluvčí policie Ivana Baláková s tím, že dům je stále odpojen od elektrického proudu, což nájemníkům komplikuje život. Především senioři nemohou použít výtah. „O uhášení ohně se snažili i policisté s pomocí práškového hasícího přístroje ze služebního auta, ale jejich snaha se nesetkala s úspěchem,“ dodala mluvčí.

Policisté nyní budou zjišťovat, zda někdo nezanedbal svou povinnost při kontrole stavu rozvodů elektřiny v domě. K požáru totiž mohli přispět přemnožení potkani, kteří pronikají do rozvodných skříní a nahlodávají tam kabely. V dotyčné skříni, ve které došlo ke zkratu, byla nalezena mrtvolka potkana.

„Správci domů by se měli na základě této zkušenosti přesvědčit o tom, zda mají hlodavci do elektrorozvodné skříně přístup. A pokud ano, měli by jim to nějakým technickým opatřením znesnadnit. Ochrana nájemníků i jejich majetku před požárem, který může v domě vzniknout vlivem zásahu potkanů, za to jistě stojí,“ zdůraznila mluvčí.