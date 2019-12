Událost potvrdila mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Lucie Hložková s tím, že se hasičům podařilo zabránit rozšiřování požáru. „V současné chvíli mají ruce plné práce,“ řekla mluvčí. O tom, co bylo příčinou či založení ohně zatím nechtěla spekulovat. „Z Jablonce nad Nisou jsme do Lípy vyslali náš evakuační autobus,“ sdělila Hložková. Jak uvedla, hasiči z budovy vyvedli celkem 12 lidí a také 20 osob ze sousedství montované stavby.

Na místo požáru vyjely nejdříve čtyři jednotky hasičů, jejich počet se ale postupně zvedl na deset. „Zasažena byla střešní konstrukce a půdní prostory objektu. Požár se později rozšířil i do obytných částí domu. Hasiči museli vyříznout otvor na střeše speciálním zařízením CCS Cobra, aby zabránili šíření horkého kouře ve střešním prostoru. Zároveň nasadili šest vodních proudů,“ upřesnila Hložková.

Neštěstí se obešlo bez vážnějších zranění. „Na místě jsme ošetřili jen jednoho pacienta s drobným poraněním, který zůstal po ošetření na místě. Žádné zasažení dýchacích cest jsme neřešili,“ konstatoval mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Velitel zásahu si na místo události vyžádal také chemický automobil pro doplňování vzduchový lahví. „Tou dobou byl již vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. Zabránit šíření požáru se hasičům podařilo v 17:47 hodin,“ dodala mluvčí hasičů.

O postižené rodiny i jednotlivce se město postará, informovala starostka města Jitka Volfová. „Celkem sedmnáct lidí převezeme do náhradního bydlení v Zákupech, kde zůstanou minimálně do zítřka. Až bude požár uhašen a prostory ubytovny prověřeny z hlediska elekotroinstalací a dalších rozvodů, rozhodneme, co dál. Také obyvatelům poskytneme možnost, aby si případně odnesli zbytek svých věcí,“ řekla starostka Volfová. „Navštíví je sociální pracovníci a každopádně o tyto rodiny bude postaráno.“ Ti, kteří nevyužili náhradního ubytoávní, zůstanou u příbuzných či známých.

Právě otázku, kam se ubytovaní, kteří tak přišli o hlavu nad hlavou, přestěhují, nejčastěji řešili lidé na facebooku. V některých případech se zlobou a nenávistí vůči obyvatelům ubytovny.

„Po celou noc budeme s Policií České republiky hlídat zasažený objekt a okolí, aby tam nikdo nelezl,“ sdělila Eva Vlastníková z Městské policie v České Lípě.