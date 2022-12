„Byt je kompletně poničený. Příčinou vzniku požáru se nyní zabývají vyšetřovatelé,“ uvedl v pondělí dopoledne Jakub Sucharda z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Hasiči se šesti cisternami a výškovou technikou vyjeli k požáru bytového domu do Valteřic v neděli 18. prosince krátce po čtvrté hodině odpolední. Hořelo v prvním nadzemním podlaží. Hasiči, kteří sem přijeli z okolí a z České Lípy, zachránili šest lidí pomocí nastavovacího žebříku, další tři osoby opustily budovu samy. „Objekt musel být po lokalizaci požáru odvětrán přetlakovou ventilací,“ informoval Sucharda.

Hasiči zachránili z hořícího domu ve Valteřicích šest obyvatel

Policejní mluvčí Ivana Baláková konstatovala, že na závěry vyšetřovatelů je nutné si ještě počkat. „Naším hlavním cílem je zjistit příčinu požáru, z níž pak můžeme vyvodit právní kvalifikaci. Děláme úkony, které nám odpovědí, zda mohlo dojít ke spáchání obecného hrožení z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti, nebo zda je to důsledek nějaké nepředvídatelné technické závady,“ uvedla Baláková.

Zděná bytovka z období socialistické éry stojí ve Valteřicích, spolu s několika dalšími, vedle silnice mezi Žandovem a Kravařemi. „Jsou odkoupené od JZD, rozdělené jsou na čtyři bytové jednotky,“ sdělil Jan Ošmyk, který byl ve vyhořelém bytě přihlášen k pobytu a žil zde s matkou majitele bytu. Právě on Deníku popsal, jak se vše v neděli odpoledne seběhlo: „Šli jsme se dívat na fotbal, paní žehlila, a když s žehlením skončila, najednou se ozvala silná rána, spíš jako nějaký výbuch. Ona myslela, že bouchl kotel. Tak vyběhnu a už vidím oheň z předsíně do celé chodby,“ řekl muž.

A vzpomínal, že jeho partnerka se asi nadýchala kouře a vyběhla na balkon, ale když otevírala dveře, tak prý za ní vyšlehl mohutný plamen a zasáhl její záda a hlavu. „Je popálená na 30 procentech těla a je teď ve vinohradské nemocnici v umělém spánku,“ uvedl Ošmyk.

Hrozné nadělení před Vánocemi, zoufají si Skaličtí. Obec lidem z domu nabízí byt

Noc přečkal u syna zraněné a hospitalizované partnerky v České Lípě. V pondělním mrazivém ránu už stál před svým dosavadním útočištěm, v ruce měl přichystané pracovní rukavice a s pár dalšími přáteli čekal, až policisté a hasiči dokončí své šetření a uvolní budovu. Zatím začali uklízet ohořelý odpad pod balkonem. Z něj v neděli pomáhal do bezpečí zraněné družce. „Dal jsem na ni deku, pak přijela záchranka, převzala si ji, ještě jsme spolu mluvili,“ zmínil s tím, že i on a další dva lidé odjeli na vyšetření do českolipské nemocnici, protože se nadýchali kouře.

„Přistaví nám sem kontejner a budeme to do něj házet. Až spáleniště vymeteme, zakryjeme otvory deskami, na zbytek zimy zaizolujeme. Rekonstrukci nejspíš začneme až na jaře,“ komentoval vitální senior, který se chystá v březnu oslavit 77 let. „Já ještě chodím do práce, dělám na poště, jezdím pro ni už osm let,“ řekl s jistou hrdostí.

V troskách vyhořelého domu byl další mrtvý. Psovod řekl, jak to uvnitř vypadá

Na místo se vydal i syn popálené ženy Václav Polanecký. „Bydlím v Lípě. Že u nás hoří, jsem se dověděl od kolegy, volal mi. Byl jsem v šoku a honem jsem se rozjel sem,“ řekl majitel valteřického bytu. Podle něj v bytě žila jen jeho matka se svým druhem. Pro něj už je zařízeno ubytování přímo ve vsi. „Je to tady kousek vedle, u známé. Na svátky za ním přijedeme. Mamka bude v nemocnici,“ podotkl Polanecký.

O možnostech podpory a pomoci požárem postižených obyvatel valteřické bytovky jednali na žandovské radnici. „Aktuální situaci a potřeby prověřujeme. Máme zatím informaci, že by o přechodné ubytování měla zájem jedna rodina. Od obce Horní Police máme přislíbenou menší ubytovací kapacitu v tamním sociálním zařízení,“ řekl Deníku Michal Beň, místostarosta z města Žandova, pod které obec Valteřice administrativně spadá.