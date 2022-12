„Byl jsem se psem Tyranem vycvičeným na vyhledávání neživých osob přizván k prohledání požárem zasaženého rodinného domu. Práci jsme zahájili kolem deváté hodiny a zhruba v 11 hodin jsme v prvním patře tohoto domu nalezli lidské tělo,“ konstatoval u spáleniště Vladimír Carva, policejní psovod z Krajského ředitelství Policie ČR Praha. „Pohyb se psem byl po spáleništi, v objektu s narušenou statikou, velice náročný,“ popsal.

Požár v Novém Boru má dvě oběti, policisté a hasiči objevili lidské tělo

Podle policisty bylo zřejmé, že prostory byly zaskládané spoustou odpadu a věcí, které pravděpodobně majitel shromažďoval. „Nejprve ohledáváte okolí. Hledaná osoba se mohla nadýchat zplodin, pak někde upadnout, zkolabovat, proto je nutné projít okolí i všechny prostory budovy, tady ty vnitřní prostory jsou poměrně rozsáhlé. Postupovali jsme postupně, po žebřících, plošinách,“ vysvětlil postup Carva.

Nález těla oficiálně potvrdila i policejní mluvčí Ivana Baláková: „Kriminalisté společně s příslušníky Hasičského záchranného sboru ve čtvrtek 1. prosince objevili v patře domu lidské tělo bez známek života zavalené sutinami. Po jeho vyproštění se budeme věnovat jeho identifikaci,“ uvedla. „Nařídíme provést soudní pitvu nejen za účelem zjištění příčiny smrti, ale i k ověření jeho totožnosti,“ dodala s tím, že určení totožnosti bude mimo jiné provedeno na základě analýzy DNA. Lidské ostatky vynesli před čtvrteční 13. hodinou hasiči z objektu a převzali si je pracovníci pohřební služby.

K hašení už nic není

Jak konstatoval mluvčí profesionálních hasičů Jakub Sucharda, pro hasiče s proudnicemi už u vyhořelé roubenky přestala být práce ve čtvrtek dopoledne. „Veškeré hasební práce jsme ukončili. Naši vyšetřovatelé jsou ale na místě dál, dokud neudělají všechny nezbytné kroky k objasnění příčin vzniku požáru,“ řekl. „Čeká je náročná a zdlouhavá činnost.“

Požárem zničený dům prověřoval ve čtvrtek ještě další služební pes. Německý ovčák se zaměřil na hledání takzvaných akcelerantů zahoření.

Místo tragédie přitahuje dál pozornost lidí. Cestu v Havlíčkově ulici zatím blokovala auta hasičů, policie a situaci kontrolovali policisté a strážníci.

Na hasiče při zásahu spadl strop, zemřel. Pod troskami je možná další člověk

Oznámení o požáru přijali policisté ve středu 30. listopadu přes telefonní tísňovou linku 112 ve 4.47 hodin ráno. Při příjezdu hasičských jednotek na místo byla požárem zasažena část podkroví. K hašení během zásahu nasadili pět vodních proudů a také vysokotlaké hasicí a řezací zařízení CCS Cobra. K poměrně obtížně přístupnému místu se sjelo pět jednotek: profesionální HZS Česká Lípa a SDH obcí Nový Bor, Skalice u České Lípy, Cvikov, Sloup v Čechách, Česká Lípa a Kamenický Šenov. Ve čtvrtek již zůstávala v lokalitě jen vozidla profesionálních hasičů.

Podle muže a ženy, kteří jsou prý příbuzní pohřešovaného obyvatele domu, byl dům v minulosti udržovaný, ale pak postupně zchátral, protože s ním kvůli úrazu majitel nic nedělal. „Byl nemocný, po úrazu. Teď za čtrnáct dní by mu bylo 74 let. Žil tam sám,“ řekla starší žena. „Je to hrozný.“