Mluvčí Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji Michael Georgiev potvrdil úmrtí hasiče, který v hořící roubence zasahoval. Zřítil se na něj strop. „Hasič svým zraněním podlehl. Přes několik desítek minut trvající resuscitaci, kterou prováděl náš lékař na místě, musel konstatovat smrt.“ Do Arnultovic přiletěl i záchranářský vrtulník.

Mluvčí záchranky také uvedl, že hasičům poskytli dva vyškolené „interventy“, aby jim pomohli se s tragédií vyrovnat. Georgiev zároveň vyjádřil upřímnou soustrast rodině, i kolegům hasičům. „V naší komunitě záchranářů jsme každým takovým neštěstím hluboce osobně zasaženi. Jako když člověk přijde o parťáka,“ zdůraznil.

Smrt člena jednotky sboru dobrovolných hasičů Skalice u České Lípy potvrdil i Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. „Během hašení požáru se na dobrovolného hasiče zřítila stropní konstrukce. Ostatní zasahující hasiči ho ze sutin vyprostili, okamžitě byla zahájena resuscitace, která byla neúspěšná,“ řekla tisková mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.

Na tragédii reagovali i ministr vnitra Vít Rakušan, generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček a hejtman Libereckého kraje Martin Půta, kteří vyjádřili upřímnou soustrast pozůstalým.

Rodině dobrovolného hasiče, který při zásahu přišel o život, vyjadřuje hlubokou a upřímnou soustrast také Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. „Žádná slova nemohou dostatečně vyjádřit zármutek, který soucítíme. Rodině a pozůstalým zesnulého hasiče přejeme hodně sil,“ říká Jan Hadrbolec, ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Policie zároveň nemůže vyloučit, že se v domě nachází 73letý spolumajitel. „Nikdo ho neviděl, je vysoké podezření, že tam byl v době požáru a zahynul,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. Policisté v případu vyšetřují i to, proč se vážně zranil dobrovolný hasič. „Ohledání místa bude možné, až oheň vyhasne. Kvůli nebezpečí úrazu tam zatím vyšetřovatel nemůže,“ dodala Baláková.

Jak řekla, požár byl policistům oznámen přes tísňovou linku 112 ve 4.47 hodin ráno. Při příjezdu hasičských jednotek na místo byla požárem zasažena část podkroví. K hašení během zásahu nasadili pět vodních proudů a také vysokotlaké hasicí a řezací zařízení CCS Cobra. K poměrně obtížně přístupnému místu se sjelo pět jednotek: profesionální HZS Česká Lípa a SDH obcí Nový Bor, Skalice u České Lípy, Cvikov, Sloup v Čechách, Česká Lípa a Kamenický Šenov.

Přímo na místě byl zástupce tiskové mluvčí Hasičského záchranného sboru LK Jakub Sucharda, který odhaduje, že jednotky budou mít práci ještě celý den. „Nadále probíhají dohašovací práce a rozebírání ohořelých konstrukcí stavby, bez toho nelze zjistit, zda uvnitř někdo zůstal a vyšetřit okolnosti vzniku tohoto požáru,“ sdělil před 11. hodinou dopoledne. „Vyšetřování bude zdlouhavá činnost,“ dodal.

„Hasiči dokončili ve vyhořelém objektu pažení, aby mohli v troskách dál pracovat a pokračovat v pátrání po případné osobě, která by se tam mohla nacházet,“ sdělil odpoledne Jakub Sucharda z HZS Libereckého kraje. Jinak dobře informovaný starosta Nového Boru Jaromír Dvořák také ještě před 16. hodinou neměl zprávu, že by byl pohřešovaný senior z domu v Havlíčkově ulici nalezen.

Do Arnultovic se k tragické události vypravil i starosta Nového Boru Jaromír Dvořák: „Ještě nevíme, zda tam senior byl, strop se podle hasičů zřítil na jeho postel, nikdo o něm nic neví,“ přiznal. Z domu jsou jen trosky.

Podle pána a paní, kteří jsou prý příbuzní pohřešovaného obyvatele domu, byl dům v minulosti udržovaný, ale pak postupně zchátral, protože s ním kvůli úrazu majitel nic nedělal. „Byl nemocný, po úrazu. Teď za čtrnáct dní by mu bylo 74 let. Žil tam sám,“ řekla starší žena. „Je to hrozný.“

Do sevřené uličky přišli i další lidé ze sousedství. „Sirénu jsem vůbec neslyšela, ale četla jsem, že tady hoří, na Facebooku,“ řekla paní Eva. „Auta hasičů začala jezdit kolem,“ přidala se paní Miloslava. Obě poukazovaly na problematický betonový podchod pod silnicí I/9, kterým auta do Havlíčkovy ulice nemohou projet. Hasičské cisterny proto stály před ním a hadice hasiči táhli až za podchod k domu. „Nejhorší je, že je tady tahle myší díra, nikdo jí neprojede, hasiči a záchranka museli jet oklikou od Polevska,“ zlobily se přihlížející ženy.

„Pána jsme znaly dobře, bydlel zde od mládí a byl dokonce předevčírem u nás, že se nedostane domů, protože si zabouchl dveře. Potřeboval pomoc,“ vzpomínala paní Eva. „Už byl nemocný, měl i potíže s pohybem, ale do pečovateláku odmítal jít. Kdysi byl velmi šikovný, rád pracoval se dřevem, než měl úraz,“ dodala

Podle starosty Dvořáka je s betonovým pochodem pod I/9 zvaným „myší díra“ skutečně problém. Jak z hlediska údržby, tak bezpečnosti. „Zpětné řešení není, s některými špatnými rozhodnutími z minulosti se budeme potýkat dál a dál. Nedá se nic dělat,“ řekl k podchodu z devadesátých let. „Věčně tu jsou problémy s vytékající vodou, opakovaně zde řešíme stížnosti na hlučnost, čistíme to tu, i když jde o majetek Ředitelství silnic a dálnic ČR,“ přiblížil starosta Nového Boru.