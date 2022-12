„Setkali jsme se s úplně neuvěřitelnou solidaritou. Už v ten osudný večer k nám začalo proudit nějaké oblečení, peníze, nabídky ubytování, prostě všechno, co bylo potřeba. Vážně jsme nečekali, že v dnešní době, kdy jsou lidé rádi, že mají peníze pro sebe, ještě takto dokážou pomáhat,“ prohlašuje za rodinu Helena Jirotková.

Zdroj: Deník/Petr Pokorný

Poděkování obětí požáru ve Skalici.

Podle ní to byla úplná lavina materiální i finanční pomoci. Další štěstí je čekalo ze strany obce, která jim ihned zajistila bydlení v nedávno vybudovaném sociálním bytě 3+kk v domě s hostincem U Slunce. „Druhý den, co jsme byli v bytě, začaly houkat sirény a nás úplně polil mráz. Dokud se člověku něco nestane, ani si neuvědomuje, že hasiči a záchranka takto běžně jezdí. Jak teď slyšíme sirénu, pociťujeme úzkost a hrůzu,“ zmiňuje Jirotková. Podle ní je náhradní bydlení příjemné, i když byli zvyklí v domě na větší prostor. „Pereme se s místem, jak si vše uspořádat, ale jinak je bydlení naprosto super. Měli jsme štěstí v neštěstí,“ podotýká.

„Bez vás by naše holky měly nejsmutnější Vánoce. Díky vaší pomoci máme kde bydlet, co obléknout, co jíst a v neposlední řadě měly Ellča i Bětka neskutečnou spoustu dárků pod stromečkem. Jsme vděční za veškerou pomoc, kterou jste nám poskytli, a nedá se slovy vyjádřit, co cítíme. Děkujeme rodině, přátelům a všem dobrým lidem, kteří mají srdce na správném místě,“ říká Jirotková.

Hrozné nadělení před Vánocemi, zoufají si Skaličtí. Obec lidem z domu nabízí byt

S partnerem Tomášem Svítkem se malým dcerám snaží vysvětlit, že nejdůležitějším faktem na neštěstí, které je postihlo, je, že celá rodina zůstala zdravá. „Kdyby holky nebyly v domě, asi bych to nesla lépe. Pořád mi jen běží hlavou, co se mohlo stát, kdyby začalo hořet o hodinu dvě později, kdyby už opravdu spaly,“ přemítá.

Psi se zachránili, jeden už se vrátil k domu, který hlídá. Holčičky ale přišly o kočku, králíka, rybičky i šneky. „Vůbec netušíme, kde kočka skončila, obáváme se nejhoršího. V tuto chvíli ale holky dostaly králíka a Ježíšek jim přinesl i dvě morčátka a malinké akvárko s rybičkou. Snažíme se, aby měly pocit, že mají své mazlíčky, i když jiné. Aby na požár myslely co nejméně,“ popisuje Jirotková.

Uvnitř domu je čirá zkáza

Rodina plánuje postavit nové bydlení. „Vyhořelé trosky zbouráme a postavíme nový domek,“ říká

Tomáš Svítek a dodává, že v jejich dosavadním domě byl při požáru takový žár, že se spousta věcí úplně vypařila, roztekla. „I americká lednice, nic z ní nezbylo, porcelánové talíře se spekly, hrůza!Co neshořelo, zničila voda a mráz,“ vzpomíná.

Finanční sbírku uspořádala Rodina v centru. „Aktuálně je na účtu sbírky připsáno 249 tisíc korun a dalších 60 tisíc je přislíbeno, že bude posláno. Ať už jde o materiální, nebo finanční sbírku, jsou lidé úžasní a velmi se s pomocí zapojují,“ říká Eva Fryšná z Rodiny v centru s tím, že již během víkendu, kdy požár zničil mladé rodině domov, se sešlo velké množství materiální pomoci od lidí z celého Českolipska a Novoborska.

Ve Skalici u České Lípy hasiči krotili požár domu. Zaměstnal je na celou noc

Do organizování pomoci se zapojila i rodinná známá Karin Dietiová. „Vlna, solidarity, která se okamžitě v duchu Vánoc zvedla, byla neskutečná. Rodina během několika hodin po požáru již měla desítky pytlů s darovaným oblečením, následoval nábytek do provizorního bytu poskytnutého starostou, veškeré vybavení, dárky pro děti na Vánoce a neposledně i organizace sbírky na podporu rodiny,“ uvádí Dietiová.

Hořet v asi sto let staré dřevostavbě, poblíž kdysi vyhlášené hospody U Pepíčka, začalo v pátek 16. prosince krátce po půl deváté večerní. Při příjezdu hasičských jednotek byla střecha zasažena plameny. Rodina se letos snažila o postupnou rekonstrukci objektu, ten stihla opustit před příjezdem hasičů.