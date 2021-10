V průběhu hasebních prací hasiči obdrželi informaci od Policie ČR, že o kus dále hoří další nádoby na odpad. K poslednímu požáru kontejneru této noci vyjížděli českolipští hasiči do nedaleké ulice Zhořelecká.

Pár minut před půlnocí z neděle na pondělí vyjeli hasiči do ulice Okružní, kde uhasili plastový kontejner poblíž zaparkovaných osobních automobilů. K dalšímu požáru popelnic vyjížděli následně po druhé hodině ranní do ulice Jihlavská.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.