„Je dobrej, slyším kolem sebe a ta ambice zkusit něco takového jako prezidentské volby mně na něj sedí. Funkci by určitě zvládl. Je to radost pro naši školu. Ostudu neudělal a neudělá,“ říká tělocvikářka Alena Hejlová. „Navíc on je duší sportovec a sportovně vše bere.“ Je názoru, že ona i každý kantor má vždy radost, když děti, které vyjdou z „jeho“ školy, se prosadí, když o nich slyší v dobrém. „Karla jsem už v minulosti sledovala, když dělal sportovního komentátora. Říkala jsem si, jak mu ta práce úplně sedí. O kandidatuře jsem se dověděla od jeho spolužáka. Vyhledala jsem si potom a přečetla, co vše vystudoval a vybudoval,“ podotýká Divišova učitelka, která ocenila i fakt, že se její žák Karel při vyřazení nedal a úspěšně se odvolal. „A byl vrácen do výběru prezidentských kandidátů, už to značí velkou sílu, schopnosti a energii. Také televizní superdebatu zvládl.“

Podle ní nastoupil na Slovanku žák Karel Diviš z českolipské ZŠ Jižní až na druhý stupeň, do páté třídy, která tam byla poprvé otevřena jako výběrová s přírodovědným a matematickým zaměřením. „Přišly sem děti z širokého okolí. Sešla se tu vskutku výborná třída, celá. Většina žáků vycházela se samými jedničkami. Ne že bych si je pamatovala všechny, ale Karla ano. První, co si vybavím, že byl hodný žák. Dokonce si pamatuji, kde seděl v lavici. On už tehdy byl sportovně založen, a to na fotbal,“ zmiňuje Hejlová. Jde i do školního almanachu vyhledat, kdy oblíbený žák Diviš končil: „Á, tady to máme, školní rok 1989/1990. Třída 8. A pana učitele Mojmíra Hroníka s 27 žáky,“ ukazuje v almanachu.

Jak zdůrazňuje, ve výběrové matematické třídě, kam chodil Karel Diviš, měl každý žák nějaký vážný zájem, talent, někdo jako Karel na sport, jiný zase třeba na výtvarku. „Sešla se tam skvělá parta. Pro nás učitele byla radost v takové třídě učit. Děti se účastnily i spousty soutěží, olympiád, včetně Karla, a měly úspěchy,“ vzpomíná Alena Hejlová ze ZŠ Slovanka. Potěšilo jí, když jí teď na setkání v českolipské Unionce Diviš mile přivítal a zavzpomínali na dávné sportovní akce se školou, fotbalem, atletikou. „Líbilo se mi i jak mluvil o současném školství, o zvládání technologií. Pochopitelně jsme si vybavovali, jak těžký magneťák jsme tehdy nosili pro výuku, nebo jak nesnadné bylo ve třídě promítat,“ dodává pamětnice.

Na Lípu nezanevřel

Ve stejné škole vzdělávala od roku 1988 Diviše i Michaela Hostinská, která později svůj profesní život spojila s českolipskou střední školou Euroškola, kde je dnes zástupkyní ředitelky. Právě tam se v pátek 6. ledna přišel podívat Karel Diviš. „Jeho kandidatura mě určitě překvapila, vnímala jsem ho během jeho kariéry na ČT sport, věděla jsem o jeho pracovitosti, i že není zatížen žádnými aférami. Jeho návštěvu zde ve škole jsem nebrala rozhodně jako nějakou kampaň. Byl bezprostřední a chtěl ukázat, že kluk z vedlejší ZŠ Slovanka si může zkusit splnit svůj sen,“ říká Hostinská.

Na svém žákovi oceňuje, že byl vždy slušný: „Učila jsem ho ve výběrové třídě s přírodovědným zaměřením, kde on i jeho spolužáci byli více motivovaní než žáci v jiných třídách, byli nadaní a chtěli se učit. Ve třídě ale na ně vyučující zároveň kladli o dost vyšší nároky. Pravděpodobnost, že uspějí v dalším studiu, potom byla veliká,“ vzpomíná Michaela Hostinská.

Sám kandidát Karel Diviš, ač už léta žije a pracuje v Praze, se k rodnému městu i v rámci své oficiální kampaně hlásí. „Dodnes jsem hrdý Českolipák. Miluju svoje rodné město, mám zde spoustu známých a přátel a také starou chatu po dědovi a babičce u Milčanského rybníka blízko Holan, kde jsem trávil velkou část dětství se svými rodiči,“ uvádí na svém volebním webu s tím, že na střední školu už zamířil do Liberce, kde po studiu (1990–94) a maturitě ve výběrové matematické třídě na krajském Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci dal na doporučení jeho matikářky a začal studovat Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor Matematika a management.