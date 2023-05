Poslední českou firmu na výrobu plyšáků zachránil před zánikem šikovný truhlář

Měl jedinou motivaci. Zachovat výrobu klasického českého plyšáka poté, co stagnující firmu se sídlem v Dubí na Teplicku a výrobnou v Novém Boru převzal od majitele, který si přál odejít do zaslouženého důchodu. A to se nakonec Luboši Novotnému podařilo. Tradice dlouhá 112 let tak díky němu zůstala zachována.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hamiro Dubí (TopSell) | Foto: Deník/Tomáš Prchal