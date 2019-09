Jmenuji se Magdalena Klížová. Jóga se stala mou životní vášní a právě díky ní jsem už procestovala kus světa. Oba zájmy se propojují a dobíjí mě energií. Navíc už to jsou dva roky, kdy jsem společně s přítelem otevřela jógové studio v Liberci.

Magdalena Klížová | Foto: archiv M. Klížové

Cestování a jóga, to jsou dvě vášně, kterým jsem propadla a vzájemně jsou nerozpojitelné. Jedna rozvíjí druhou, obě dvě rozvíjí mě a já tak mám možnost přiblížit se ostatním. Jóga je mým vnitřním motorem a cestování zase katalyzátorem, oboje dohromady tvoří život, který miluji, a dává mi smysl. Touhu cestovat jsem měla už jako malá holka, když jsem si zabalila pár buchet do ranečku a šla na protější kopec, jako do světa. Ta touha mě nikdy neopustila, stále mě pohání vpřed, a tak jsem postupně navštívila téměř 40 zemí světa a myslím si, že to číslo není konečné a stále je co poznávat.