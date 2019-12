Nehrají si na Hilton a práce je baví. V hotelu Pomezí na Cínovci jsou rádi, když se k nim návštěvníci vrací. „Jsme tu pro všechny, kdo rádi sportují, jedí a cítí se dobře v rodinném prostředí,“ říká marketingová manažerka Johana Kydlíčková.

Johana Kydlíčková, marketingová manažerka hotelu Pomezí na Cínovci | Foto: archiv Johany Kydlíčkové

Hotel má bohatou historii, která sahá až do roku 1930. Současní majitelé Pomezí převzali minulý rok v prosinci. „Je to horský hotel s dlouhou tradicí. Navíc v Krušných horách, které si zaslouží díky ryzí přírodě zasloužený obdiv,“ dodala Kydlíčková. Ta pracuje na Cínovci dva roky. „Všechno tak rychle utíká, spočítám nové vrásky a ano, koukám, že to budou dva roky,“ usmála se.