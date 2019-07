Martin Jungmann z Jablonce se živíjako výživový poradce pátým rokem a jako oficiální fitness trenér něco málo přes rok. „Zájem lidí o cvičení a zdravý styl života během roku střídavě stoupá a klesá. Příliv je jednak na začátku roku, kdy si lidé dají předsevzetí a pak samozřejmě před začátkem léta, kdy chtějí udělat formu, co normálně trvá třeba rok, za dva měsíce,“ svěřil se osobní trenér.

„První spouštěcí moment, který mě donutil se do všeho pustit, se přihodil na jedné z hodin tělesné výchovy. Měli jsme tenkrát vyskočit na hrazdu a udělat tolik shybů, kolik jsme jen dokázali. Udělal jsem dva a po té ostudě jsem se rozhodl, že už se to nebude nikdy opakovat,“ popsal své začátky Jungmann.

Postupně se kromě posilování začal zajímat i o anatomii a stravu, která s cvičením úzce souvisí. Celou střední školu byl samouk, četl články na internetu, knihy, kulturistické časopisy, zkrátka sbíral informace, kde se dalo.

Postupy, které na sebe aplikoval, sice měly výsledky, ale chyběly mu informace v uceleném kontextu. „Po pár pracovních zkušenostech jsem si uvědomil, že mě baví pomáhat lidem a proč neskloubit koníček s prací. Prošel jsem řadou akreditovaných kurzů z oblasti výživy i trenérství,“ pokračoval v popisu své cesty mladý cvičenec.

„Pominu-li odborné znalosti, tak určitě ta motivace a to, že nad vámi někdo stojí a nutí vás k výsledkům. Internet je skvělá věc a jídelníčky mohou chvíli fungovat, ale z dlouhodobého hlediska je nutné zohlednit řadu faktorů,“ řekl Martin Jugmann. „Vydal jsem se cestou celoživotního vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu. Dělám to, co mě baví a zároveň rád pomáhám lidem dosáhnout jejich cílů,“ uzavřel vyprávění Martin Jungmann.