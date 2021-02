Původně je dodávali do klasických kamenných prodejen. „To se ale loni kvůli covidu změnilo. Spousta obchodů byla zavřená a my jsme tak museli přejít do internetového světa. Díky tomu jsme vlastně přečkali minulý rok bez výraznějších ztrát,“ přiznává druhý jednatel a zároveň Novákův švagr, Tomáš Starý.

Postupně rozjíždí i vlastní internetový obchod. „Teď je takový e-shopový boom. Ozývají se a hledají regionální produkty. Momentálně je jeden z našich odběratelů rohlik.cz. Samozřejmě jsou ale naše výrobky k dostání i ve veškerých pelhřimovských zdravých výživách a nově také v jednom pekařství. Lidé si koupí pečivo a rovnou si k němu vezmou pomazánku,“ přibližuje Novák.

S nápadem založit firmu přišel zhruba před šesti lety Tomáš Starý. „Inspirovala mě kolegyně, která byla veganka. Říkala, že na trhu nedokáže najít produkty, které by ji oslovily. A tak se mi v hlavě zrodil náš aktuální koncept,“ vypráví Starý.

Druhého Tomáše přizval díky tomu, že je vyučený kuchař. „Vařil jsem v různých restauracích, kde jsem se učil od známých šéfkuchařů. Když mě švagr oslovil, začali jsme ladit první pomazánky a vymýšlet receptury. Nechtěli jsme jít přímo cestou veganství, ale spíše představit lidem rostlinné chutě,“ přidává se Novák.

Název inspiroval Egypt

Pak už zbývalo najít jen správný název pro firmu. „Měli jsme několik nápadů, ale žádný nebyl úplně dokonalý. Pak jsem jednou četl článek o egyptské říši a zahlédl jsem tam slovo seneb, který znamená zdraví a zdravý postoj k životu. Zalíbilo se mi jednak to slovo samotné, tak jeho význam. A bylo rozhodnuto,“ vzpomíná Starý.

Předností jejich pomazánek je to, že jsou skutečně přírodní. „Nepoužíváme žádné konzervanty nebo dochucovadla. Zelenina má sama o sobě velký potenciál chuti a můžete vymýšlet spoustu variant, jak je kombinovat. To mě na tom hrozně baví,“ líčí Novák.

Receptury si vymýšlí sám. „Něco málo jsem čerpal i z rodinných receptů. Například čočkovou pomazánku jsem převzal od mojí babičky. Dávala do ní kromě čočky i švestky a med a byla opravdu výborná,“ svěřuje se Novák.

Z nabídky si vybere každý. „Děti mají rády jemnější chutě, jako je třeba dýně nebo mrkev s rakytníkem, naopak lidé, kteří preferují silnější chutě, si oblíbili například řepovou nebo celerovou, kde je opravdu velký podíl zeleniny. Náš koncept je zkrátka takový, aby si každý našel tu svou,“ popisuje Novák.

Nejprodávanější je ale jednoznačně pomazánka z červené řepy s příměsí vlašského ořechu. „To byla naše první. Dokonce jsme za ni před pár lety získali ocenění TOP Delikatesa. Myslím si, že má takový úspěch, protože je z osmdesáti procent složená pouze z řepy. Když se podíváme na konkurenci, tak se nám v tomto ohledu kvalitou nikdo neblíží,“ chlubí se Novák.

Zaměřeno na kvalitu

Právě na kvalitu si podle svých slov opravdu potrpí. „Nepustíme nic, co by nebylo stoprocentní. Kolikrát třeba deset variant vyhodím a až s jedenáctou jsem spokojený. Švagr s manželkou zase hlídají výživovou hodnotu, takže pomazánky jsou opravdu vyladěné do poledního detailu,“ podotýká Novák.

Hlídají i původ zeleniny, kterou používají. „Na další sezonu jsem navázal kontakt s lokálními farmáři, tak doufám, že to vyjde. Už jsme od nich něco málo odebírali loni, ale do budoucna bychom díky nim chtěli pokrýt celou produkci. Když se to povede, budou pomazánky kompletně z Vysočiny,“ nastiňuje Novák.

Aktuálně denně vyrobí kolem pěti set pomazánek. Do budoucna by chtěli vyzkoušet i jiné produkty. „Rádi bychom ustálili pomazánkové řady a přidali i nějakou sladkou, protože je po ní docela velká poptávka. Krom toho bychom se ale chtěli vrhnout i na čistě rostlinné omáčky a přemýšlíme i nad rostlinnými pesty. Tak uvidíme, jestli to vyjde,“ usmívá se Novák.

Zaměřit se chtějí i na rozšíření klientely. „Chceme, abychom se dostali do každé zdravé výživy v Česku a zároveň proniknout i na trh do Rakouska a Německa. Zkrátka aby nás lidé znali a aby věděli, že když koupí Seneb, že je to výrobek, který je chuťově skvělý a zároveň bez lepku, laktózy a stoprocentně z rostlin,“ uzavírá Starý.