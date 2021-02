Do srdce Hané přivedl tuhle novinku Filip Rýdel, bývalý záložník nejen prvoligové Sigma Olomouc. Ve studiu BodyTec se využívá metody elektro myo stimulace, která byla vyvinuta pro kosmonauty. Ti potřebují být ve vesmíru v kondici a cvičit ve stavu bez tíže, to je složité. Proto se začala používat metoda, která zapojí celé svalové skupiny, části těla i celé tělo najednou. Aby kosmonautům svaly neatrofovaly při dlouhém pobytu bez gravitace. „A stejně jako v případě mnoha objevů a vynálezů pak byl jen krůček k využití pro každého, ať už se jedná o vrcholové sportovce nebo obyčejného smrtelníka,“ řekl Rýdel.

Trvá to jen dvacet minut, jednou za týden.

Efektivita nespočívá jen v zapojení skutečně celého těla najednou, ale i na množství svalových stahů, zpevnění a uvolnění, a tím pádem jejich aktivaci a posílení v čase. Vůlí dokážeme poslat signál svalům, aby se zpevnily, přibližně jednou za sekundu. S pomocí EMS to tělo zvládne 85× za sekundu.

Svaly takto procvičíme velice rychle a efektivně a zároveň dostatečně intenzivně, aby „trénink“ nastartoval procesy v těle, které vedou k jeho celkovému zpevnění, svalové vyrovnanosti a zvýšené spotřebě energie.

Desetitisíce kontrakcí za 20 minut

Pokud budete chtít kvalitně procvičit celé tělo v posilovně, budete muset přijít 4-5× týdně a pracovat nejen na velkých svalových skupinách, které „jsou vidět“, ale věnovat se i jemným svalům, které drží tělo ve správných polohách a jsou neméně důležité, ale často opomíjené. Aby byla aktivace svalů dostatečná, vezmete do ruky těžkou činku a uděláte s ní 8 opakování, a to celé ve 3 sériích. Celkem 24 cviků, 24 svalových kontrakcí. S obrovskou zátěží. A potom další cviky, další svaly, další činky, stroje, pomůcky.

Při EMS tréninku, který je rozdělen na 4 s záběru a 4 s uvolnění, probíhá každou sekundu 85 svalových kontrakcí.

Ve 20 minutovém tréninku jsme tedy 10 minut ve zpevnění a 10 minut v uvolnění. Kolik to bude svalových kontrakcí celkem? 51 tisíc! Ač to nebude na první pohled patrné, je tělo zatíženo tak, jako by najednou odcvičilo 2 hodiny 4–5× v posilovně. K celkovému vyrovnání (regeneraci) organismu pak dojde až po 6–7 dnech. A po celou tu dobu funguje tělo ve zvýšeném energetickém režimu.

Další zprávy z podnikání a ekonomiky přinese téma Moje peníze v pondělním vydání tištěného Deníku.