„Kdybych tohle věděla, tak bych ale zas nevyzkoušela tukožroutskou polívku, low carb, keto srač*ky pytle, lymfatické masáže, kruté hodiny pod trenérkou, jídelníček na míru, sacharidové vlny a to by byl ten život strašná nuda, no,“ vzpomíná hezká brunetka z Prahy.

Prozradila, že tajemství jejího úspěchu spočívá v počítání ideálního denního příjmu kalorií a poměru základních živin (bílkoviny, sacharidy a tuky) podle kalorických tabulek. Není třeba v tom vidět žádnou vědu. Existují na to mobilní aplikace, které jsou běžně dostupné i na webu. Veškeré úsilí tak spočívá v zadání množství spotřebované stravy a sledování, zda plníte potřebné hodnoty. Aplikace už za vás počítají samy.

Při hubnutí má Ester i další rady. „Foťte se. I když ta první fotka nebude podle vašich představ, vyfoťte se a ukliďte ji někam hluboko, pak budete rádi, že ji máte a můžete se porovnat. Zkuste to bez zatahováni břicha a stahovacích kalhotek, ať je ta změna pak viditelná co nejvíc,“ říká Ester.

A dodává: „A važte se. Každý vám tvrdí, nevaž se, vyhoď váhu, tak já jdu proti proudu. Já se vážila každý druhý den, pak týden a dělám to stále.“

A důvod? Je to motivující, to číslo vás prostě žene víc než číslo na metru, na kterém se jednou víc přiškrtíte, po druhé se změříte víc dole. „Váze věříme všichni víc, tak co si budeme nalhávat,“ míní Tabulkářka.

„Každý půl kilogram mne hnal dopředu, bavilo mne to a motivovalo. Když se mi to pak týden nehnulo, věděla jsem, že jsem jela striktně, přepočítala jsem kalorie, upravila si poměry tuku a sachrů a zase se to hlo. A když to poleze po půl kilech? Buď šťastná i za to, pořád to jde dolů a ty kila jsme taky nenabraly za týden,“ směje se. A má důvod, její velkou proměnu můžete posoudit ve velké fotogalerii.