Máte dvě malé dcery. Nenahrál vám covid tak trochu do karet, že jste se mohla věnovat naplno rodině? Nebo jste měla mateřskou pracovní přestávku v plánu?

Nahrál mi fantasticky především v tom, že je na mně má druhá dcera, s láskou řečeno, absolutně závislá. Ale já jsem ráda, že jsme si to jako rodina užili plnými doušky. Na druhou stranu mi z toho ale taky trochu hrabe. (smích) Ale co jsem mohla, to jsem mateřství dala. S prvorozenou dcerou jsem hrála hned po šestinedělí, pracovala a nazkoušela během jejího prvního roku a půl asi pět inscenací. Bylo toho opravdu hodně. Ale teď jsem ráda, že jsem s nimi mohla být a užila si to, jak úskalí mateřství úplně naplno prožít se všemi emocemi, být s nimi a být jen pro ně.

Nejsou moc blízko věkově u sebe?

Já jsem si přála kratší věkový rozestup především kvůli nim, aby třeba Dorotka nezačala vnímat, že je jedináček, a pak by tam najednou vstoupilo miminko, kterému se věnuje stoprocentní péče, kdežto jí už tolik ne. A takhle si ani nestíhala uvědomit, že kdy jedináčkem byla. Dvaadvacet měsíců je myslím ideál. Už chodila, byla bez plenky, komunikovala, takže to bylo v klidu.

Máte ráda, když se o vás někdo postará? Těšíte se na výsledek práce kadeřníka?

Co se týče kosmetických procedur, tak dřív jsem je úplně nevyhledávala, protože mě to obíralo o čas. Měla jsem pocit, že musím stihnout tisíc věcí, a ne někde vysedávat. Ale teď, kdy každou minutu věnuji dětem, je třeba kadeřník čas, který mohu strávit bez nich a je jen můj.

Berete to tak, že když si vás někdo vezme do parády, udělá vás krásnou?

Takhle jsem nad tím asi nepřemýšlela. Spíš si vždycky říkám, že „po“ to bude lepší, než to je. Ale jsem v rukou mistrů, to nemůže dopadnout blbě. (smích)

Umíte se líbit sama sobě?

Umím. Možná to může působit bláznivě, ale dokonce se před zrcadlem umím i pochválit.

A umíte se sama sobě také nelíbit, protože i to k nám zkrátka patří?

To asi každá žena, že.

Někdo to nepřizná.

Tak já to přiznávám. Stejně jako si umím říct, že mi to dnes sluší, tak si naopak umím říct i to, že zrovna dnes je to blbý. A to obvykle převažuje nad tím, že je to dobrý.

U dlouhých vlasů prý není potřeba velká péče. Souhlasíte?

Já se přiznám, že o vlasy pečuji tak nějak přirozeně a snažím se spíš přírodními cestami. Takže kokosové a jiné oleje, babiččiny masky, přírodní barvivo a podobně. Jestli je to správně, nevím, ale cítím to tak.

Když máte rozpuštěné vlasy, cítíte se pak více žensky?

To stoprocentně. Já mám ráda, když to můžu nechat rozpuš- těné, protože jinak je buď vítr, nebo mě za vlasy tahají děti, nebo zrovna jím zmrzlinu. To jsou taková úskalí…

Co krátké vlasy?

Jednou jsem zkoušela mikádo, jenže jak jsou vlasy jemné, přilepí se k hlavě a dá to strašnou práci, aby to nějak vypadalo. A já nemám trpělivost každé ráno si to od hlavy odfouknout nebo to vyžehlit, tupírovat, upravit. To je pro mě stresující představa a s dětmi bych na to neměla čas už vůbec, takže ne. Tohle je praktičtější a relativně bezúdržbová záležitost.

Má krátkovlasá herečka méně příležitostí?

Tak o tom jsem nikdy nepřemýšlela. Ale nevím. Párkrát jsem přemýšlela o tom, že bych se nechala ostříhat úplně nakrátko – dohola. Ale to bylo kdysi. Své vlasy mám ráda, mám ráda, když jsou dlouhé, a baví mě dělat si různé účesy, zapletené copy, mít to ve stylu třicátých let a pak zase zkusit něco jiného. Takže to mě baví.

Co experimenty s různými střihy vlasů? Jste v tomto ohledu odvážná?

Tak to vůbec. Já jsem v tomhle strašná konzerva. Zkoušet na sobě nějaké střihy, to opravdu ne, a navíc si za ta léta myslím, že už vím, co mi sluší a co ne. Nedávno jsem si v divadle vyzkoušela dlouhou blonďatou paruku a jít do blond, to opravdu ne. Tahle barva ke mně nejde.

V jiném ohledu ale odvážná jste. Když jsem koukala na váš Instagram, tak fotku z porodu jste s klidem zveřejnila. Takže odvážná jste!

Tak to je ale pro mě překrásná věc, za kterou si stojím. Kdežto radikální vizuální změna, to může být něco, co rychle podléhá módě, a já asi nejsem zrovna módní ikona, módní influencer. Já jsem prostě konzerva, co má ráda přirozenost. (smích)

Jak se o sebe zvládnete starat coby dvojnásobná maminka?

Horko těžko. Ale musela jsem si přiznat, že už mladší nebudu, takže na sobě musím trochu máknout. Mám večerní rituály, odlíčení, masáž obličeje, krémy, oleje, dentální hygiena…

Takže se mažete od hlavy k patě.

Od hlavy až k patě se tedy nemažu, protože příliš procedur může taky škodit. Ale co se týče obličeje, při večerní péči si právě říkám, jak je to báječné a že to je ještě dobré.

Jak říkají holky ze 3v1. Pořád jste „hratelná“.

(smích) Přesně tak. Pořád jsem hratelná.

Už brzy se vracíte do divadelní práce. Čeká vás Shakespeare a hrát budete hned na čtyřech místech. To budete mít kočovné léto.

Já hraju ve Zkrocení zlé ženy. V srpnu hrajeme dokonce v Bratislavě, Brně, pak budeme v Ostravě a Praze. Ale pojímáme to jako rodinný výlet, budeme jezdit celá rodina. Jak děti, tak partner, chvilku asi i babička.

Takže v létě to nebude vítr, ale spíš fičák ve vlasech.

Já myslím, že to bude spíš hodně pracovní fičák. Ale tak ono zase co, zahraničí počká, užijeme si léto tady. Užijeme si středočeské léto.