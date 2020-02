Mladá žena trpí velmi vážnou a mnohdy smrtelnou nemocí, přes všechny strasti, které jí potkaly se nakonec Lence (35) podařilo otěhotnět a dneska pomáhá dalším lidem. Lence diagnostikovali lékaři ulcerózní kolitidu.

Nemocná Lenka | Foto: Archiv Lenky

„Byl to takový nečekaný „dárek“ k mým 23. narozeninám,“ vzpomíná smutně. Do té doby byla Lenka normální mladá žena bez jakýchkoli zdravotních problémů. Nemoc udeřila náhle, ale o to intenzivněji. „V podstatě ze dne na den jsem z plného zdraví spadla do naprosto šíleného stavu. Měla jsem velké křeče v břiše, bolesti a k tomu se přidal krvavý průjem, který mne přepadal i 30krát za den. Téměř jsem nespala, nemohla jsem jíst, hubla jsem,“ popisuje Lenka.