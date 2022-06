Women of the Czech Republic. Šest krásek nafotilo kalendář pro nemocné děti

Too hot too good – říká kalendář na rok 2023. Jde o šedesátidenní dobročinný crowdfundingový projekt Women of the Czech Republic, který 25. května zahájil na platformě womenof.cz svůj první ročník.

Takto to vypadalo při výrobě kalendáře. | Foto: se svolením Lukáše Navary