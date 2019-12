KDY: Úterý 31. 12. od 16 hodin

KDE: Pohádkový zámek Horní Libchava

Přijďte oslavit Silvestra do bezpečného areálu, bez alkoholu a s pyrotechnikou jen dobře zabezpečenou, s možností ohřát se u krbových kamen a užít si spoustu zábavy vhodné pro děti od 3 do 10 let.

V úterý 31. prosince vás čeká na Pohádkovém zámku v Horní Libchavě bohatý silvestrovský program pro děti. Od 16 až do 20 hodin budou probíhat v kulturním sále Ogoh-Ogoh animační programy, dětská diskotéka, soutěže a další. V 18:45 začne na nádvoří ohňová show, v 19 OHŇOSTROJ a v 19:15 přípitek. Mimo to vás v našem areálu čeká dětská dílna a občerstvení. Prohlídky zámku budou tentokrát za příplatek 50 Kč. V dětské dílničce i v kulturním sále se bude topit.