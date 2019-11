KDY: Úterý 12. 11. od 19 hodin

KDE: Jiráskovo divadlo Česká Lípa

ZA KOLIK: 390 Kč

Hra vypráví o tom, že mateřská láska nemá žádné hranice. Takže když si vaše dcera usmyslí, že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpoříte! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdi a namísto steaku připravíte zeleninové hody. V režii Petra Kracika se divákům představí Jana Paulová, Pavel Zedníček, Simona Lewandowska, Ladislav Hampl, David Suchařípa a další.