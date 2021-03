KDY: Středa 3. března od 20:30 hodin

KDE: kinodoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč

Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru nohama. S originálním humorem vyprávěné australské drama Než skončí léto hraje dnes večer Moje kino live.

Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na webu kinodoksy.cz, Nejpozději 30 minut před začátkem pak obdržíte e-mailem odkaz na stream. Zakoupením vstupenky podpoříte své kino, které se díky koronavirové pandemii a následnému uzavření kin pro veřejnost dostalo do složité finanční situace.