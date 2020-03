KDY: Pátek 6. 3. 19 hodin

KDE: KC Sever

ZA KOLIK: 150 Kč

Poutníci začnou v roce 2020 už svou jubilejní sezonu s číslem 50. Za těch 50 roků se v kapele vystřídala řada muzikantů z nichž někteří patřili a patří mezi to nejlepší, co český bluegrass mohl a může nabídnout, Robert Křesťan, Luboš Malina, Svaťa Kotas nebo Jan Máca.

Současná sestava hraje ve stejném obsazení již 11 let. Na banjo a dobro je to Peter Mečiar – 15 let u kapely, na mandolínu Jan Máca – 23 let Poutníkem, kytarista a zpěvák je Jakub Bílý – 11 let odehraných u Poutníků a 40 let služby u tohoto souboru má za sebou Jiří Pola – Karas, kontrabasista a kapelník.

Některé novinky, ale hlavně poutnické hity, jako jsou písně Panenka, Pojďme se napít či Hotel Hillary, zazní během koncertu Poutníků - 50 let v country.