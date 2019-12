KDY: Čtvrtek 12. 12. od 19 hodin

KDE: Jiráskovo divadlo Česká Lípa

ZA KOLIK: 280 Kč

Na letošní vánoční saloon s Fešáky do Jiráskova divadla dorazí výjimečný komik Petr Martinák. Country kapela Fešáci se na české hudební scéně pohybuje více než 50 let. Loni vydala album, které obsahuje i záznam živého vystoupení Fešáků z Lucerny v roce 2017. Byl to 4hodinový jubilejní koncert k 50. výročí založení skupiny.