KDY: Čtvrtek 19. 9. od 20 hodin

KDE: U bílýho černocha

Albert Vila Trio zahraje skladby z nové, v pořadí již čtvrté Vilovy autorské desky, která vyšla na renomované značce Fresh Sound Records – „THE UNQUIET SKY“. Album natočil v New Yorku, a to pod dohledem renomovaného zvukového inženýra Michaela Brorbyho. Ve studiu se s Vilou, mimochodem absolventem stipendijního jazzového studia na Manhattan School Of Music v New Yorku (2006-07), sešla hvězdná americká trojka: pianista Aaron Parks (ex-Terence Blanchard, Kurt Rosenwinkel, Joshua Redman), kontrabasista Doug Weiss (podílel se na deseti albech Kevina Hayse) a bubeník Jeff Ballard (toho jistě netřeba představovat)! CD obsahuje silné kompozice, témata i harmonie, a také úžasnou improvizaci všech zúčastněných. Pro tento svůj českolipský koncert si vybral elitní českou rytmickou sekci – bubeníka Martina Nováka a kontrabasistu Petr Dvorsky.