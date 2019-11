KDY: Čtvrtek 7. 11. od 19 hodin

Akce změřená na podporu mladých talentů rozvíjejících své hudební nadání na českolipské ZUŠ nabízí žákům nejen společného vystoupení s renomovaným umělcem na jednom koncertním pódiu při veřejném vystoupení, ale také možnost účastnit se mistrovských kurzů a získat tak cenné rady a inspiraci od renomované umělecké osobnosti. A tou nemůže být v letošním roce nikdo jiný, než umělecký garant festivalu, úspěšný houslový virtuóz a koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček.

Ten s žáky ve středu pracoval na celodenním workshopu a mistrovských kurzech na půdě Základní umělecké školy v České Lípě. Společné koncertní vystoupení se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu od 19 hodin v Kulturním domě Crystal v České Lípě a je přístupné pro veřejnost.

„Mám radost, že v rámci své umělecké garance mohu na festivalu Lípa Musica nejen představit celou řadu špičkových muzikantů, které jsem potkal na soutěžích a koncertech v různých koutech světa, ale také že jsem dostal příležitost pracovat s mladou generací, kterou připravuje místní ZUŠ. Edukativní činnosti se věnuji i v České filharmonii a je to velice příjemné, inspirující a obohacující pro obě strany. Věřím, že takový bude i projekt s českolipskými dětmi a koncert zahřeje nás i posluchače u srdce, protože to je tou největší odměnou i smyslem, proč tuto práci děláme a proč hudba existuje,“ říká umělecký garant festivalu Josef Špaček.



Na společném vystoupení nově zasazeném do sálu Kulturního domu Crystal zazní skladby světových i českých klasiků, jako je Verdi, Dvořák, Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy či Martinů, ale také hudba filmová z dílny Hanse Zimmera, populárnější skladby od bratrů Gerschwinových, nebo jazzové kusy od Davea Brubecka či Charlese Minguse. Na festivalovém pódiu se vystřídají desítky talentovaných žáků. Kromě souborů v čele s Komorním symfonickým orchestrem, Saxofonovým kvartetem či Jazzovou farmou, vystoupí po boku Josefa Špačka klavíristé Štěpán Šubrt a Jan Stejskal, flétnistky Anna Hošková, Simona Zimová nebo Anežka Marková, klarinetista Jiří Novotný, kytarista Jiří Predka a celá řada mladých zpěváků, jako např. Petr Stejskal, Lucie Hadravová, Anna Blažková nebo Maří Magdaléna Fotrová.



Vstupenky v hodnotě 100 Kč jsou k dostání ve festivalové pokladně nebo online na www.lipamusica.cz. Pro žáky a pedagogy ZUŠ Česká Lípa je vstup zdarma.

Lucie Johanovská