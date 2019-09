KDY: Pondělí 16. září od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Nový Bor

ZA KOLIK:

Komedie o tom, jak snadno spadnout do manželské krize a jak těžko z ní ven zahájí novou sezonu v Městském divadle v Novém Boru. V představení S tvojí dcerou ne se diváci mohou těšit na Petra Nárožného, Naďu Konvalinkovou, Zuzanu Slavíkovou, Martina Zahálku a další. Život docela obyčejných manželských párů, které se snaží předejít možné manželské krizi nabídne nejprve lehkou zápletku, postupně však doslova gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. A to za přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást, zamotá se do světa intelektuálů a jen zírá, do jakých situací se zapletl.