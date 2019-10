KDY: Pondělí 30. září - čtvrtek 3. října

KDE: Městská knihovna Česká Lípa

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Náš kraj je tématem letošního Týdne knihoven, který dnes startuje v Městské knihovně v České Lípě. V pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 16 hodin si tu budete moci vyzkoušet rozmanité hádanky a soutěže zaměřené na region. Odměna vás nemine. V pondělí proběhne také dílnička Živé kameny, a to v oddělení dětské literatury od 14 do 16 hodin. Úterý bude patřit multimediální projekci a přednášce Pavly Bičíkové o Českém ráji, začíná v čítárně v 17 hodin. Ve středu se knihovna připojí ke Dni zvířat v českolipském muzeu. Připravený má bohatý program, který najdete v knihovnickém stánku.

KDY: Pondělí 30. září - sobota 5. října

KDE: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Knihovna Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě se letošním Týdnem knihoven připojí k oslavám 30. výročí sametové revoluce, které pořádá město Česká Lípa. Výstava LIBRI PROHIBITI v badatelně muzea ukáže zakázané knihy, které byly v době normalizace na indexu a musely se ze všech veřejných knihoven vyřadit. Vzpomeneme zde na životní osudy autorů knih, kteří byli z různých důvodů nepohodlní tehdejšímu režimu. Součástí výstavy bude i samizdatová literatura šířená cyklostylem a strojopisem. Zakončením Týdne knihoven bude v sobotu 5. října již tradiční Burza knih v Galerii. Pestrou nabídku knih, gramodesek a dalších tiskovin doplní trikolórová dílnička pro děti. Akce se koná od 9 do 15:30 hodin. Výstava bude k vidění až do 17. listopadu.