KDY: Sobota 26. října a neděle 27. října

KDE: Českolipsko, Liberecký kraj

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Blíže představit turistům i obyvatelům kraje to, co proslavilo region po celém světě, má za cíl unikátní projekt s názvem Křišťálové údolí — Crystal Valley. Dokládá, že staletá tradice výroby šperků, skla a bižuterie je stále živá. Poprvé otevře své brány Křišťálové údolí o víkendu 26. a 27. října a nabídne dva dny otevřených dveří v téměř 50 sklárnách, ateliérech, muzeích a školách v Českém ráji, Lužických horách, Jizerských horách a Krkonoších.

Lindava

Výrobky ze sklárny Lasvit —Ajeto mají ve svých sbírkách osobností, jakými jsou například bývalý americký prezident Bill Clinton nebo zpěvák Mick Jagger. Vzniká tu i trofej Tour de France nebo cena Thálie. O Víkendu Křišťálového údolí bude možné pozorovat, jak se žhavá tekutá skleněná hmota v rukou sklářských mistrů mění v křehkou krásu. Kdo neodolá, může si dokonce práci sklářů vyzkoušet a pomocí sklářské píšťaly si vytvoří svůj první exkluzivní skleněný výrobek, vlastní půllitr či vázičku. Součástí sklárny je i Sklářská krčma Ajeto, kde je možné se občerstvit.

Častolovice

Sklárna Floriánova Huť byla založena v roce 1996. Co produkuje? Historické, pískované, ryté, broušené, studiové sklo, art styl, lustrové díly, suvenýry, upomínkové předměty, sklo na zakázku a repliky jednotlivých historických období. Zájemci mohou zhlédnout kompletní výrobu a technologické postupy výroby skla, ale také ojedinělou výrobu cínových odlitků, které jsou kombinovány se sklem.

Nový Bor

Své brány otevře i Crystalex CZ — největší domácí výrobce nápojového skla patří zároveň v tomto oboru i mezi přední světové výrobce. Své zboží vyváží do více než 70 zemí celého světa. Ukázku restaurování vitráží, výrobu nových vitráží, pískování skla i malbu na ploché sklo zájemcům představí Jaroslav Skuhravý pod hlavičkou firmy Sklovitráž. Firma Novotny Glass Centrum, kterou vybudoval Petr Novotný, nabídne návštěvníkům pohled na práci sklářů při tradiční ruční výrobě. Za návštěvu stojí i Novotny Glass Muzeum, které láká na dvě patra plná skleněných děl z celého světa a odkud lze pozorovat dění na huti. Během víkendu se předvede i Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru, instituce s dlouholetou tradicí, která nabízí kompletní vzdělávání od učebních oborů až po vyšší odbornou školu.

Kunratice u Cvikova

Výjimečným zážitkem bude také návštěva sklárny Pačinek Glass, jež je významným aktérem na světové sklářské scéně. Zde bude možnost pozorovat práci mistrů ruční výroby z minimální vzdálenosti, případně si ji vyzkoušet. Zájemce uvidí také brusírnu, kde se výrobky opracovávají tradičními metodami.

Kamenický Šenov

Podívat se bude možné rovněž do významné lustrařské společnosti s více než stoletou tradicí Preciosa – lustry v Kamenickém Šenově, která vyrábí kromě klasických ověsových lustrů moderní svítidla navržená předními designéry pro nejnáročnější zákazníky. Její lustry míří do celého světa; k vidění jsou ve Versailles, Petrohradě, Londýně, Dubaji, ale i Macau nebo New Yorku.

Navštívit bude možné taktéž rodinnou firmu Prousek Exclusive Lighting, která se již 30 let věnuje výrobě skleněných lustrů nebo sklárnu Jílek, která byla založena už v roce 1905.

KOMEPLETNÍ PROGRAM V CELÉM KRAJI NAJDETE ZDE

Otevřeno bude mít také Sklářské muzeum, kde prezentují historii rytiny od jejích počátků až do současnosti. Jsou tu k vidění také například předměty zhotovené firmou J. & L. Lobmeyr, místní odbornou školou, a také unikátní exponát: skleněná židle vyrobená lustrařskou firmou Eliase Palmeho v roce 1894 pro palác mahárádži v Hajderábádu. Expozici doplňují tradiční historizující křišťálová ověsová svítidla.

Nejstarší fungující sklářská škola na světě — to je šenovská Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, založená roku 1856. Návštěvníci navštíví školní galerii s výrobky žáků od roku 1856 do současnosti a nechybí obchod se studentskými pracemi.

Skalice u České Lípy

Svou tvorbu představí společnost TGK — technika, sklo a umění, která se věnuje zpracování především barevného plochého skla. Mimo jiné je například i dodavatelem skleněného pláště pro novou unikátní budovu společnosti Lasvit v Novém Boru.