KDY: Sobota 5. října od 19 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 350 Kč

Funková legenda české hudební scény kapela J.A.R., skupina skvělých muzikantů, neotřelých a osobitých vtipálků v čele s Romanem Holým či Danem Bártou, letos slaví třicet let své existence. Jejich turné s názvem 30 případů majora Romana zavítá 5. října i do České Lípy. Tentokrát to však nebude obyčejná látka, ale svižný sametový zvuk, který vás nadnese nad mraky a divoce roztancuje. Věřte, že budete chtít další nášup, protože tahle runda jednou nestačí!

Skupina J.A.R. byla založena symbolicky 17. listopadu 1989. Základní sestavu tvořil v té době autor hudby Roman Holý a duo „akademických“ rapperů Oto Klempíř a Michael Viktořík. Později se kapela rozrostla o zpěváka Dana Bártu, kytaristku Miroslava Chyšku, bubeníka Pavla Zbořila a baskytaristu Roberta Balzara. Poslední album Eskalace dobra vyšlo v roce 2017.